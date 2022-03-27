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    • Spor
    • 27.03.2022 21:43
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    • 27.03.2022 21:52
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    Özel haber... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörlük görevine sürpriz isim: Roberto Mancini’yi listeye aldılar

    Süper Lig'de 3. sırada bulunan Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Ali Koç'un yeni sezonda yabancı hoca gelecek açıklamasının ardından yeni haberler de gelmeye devam ediyor. Joachim Löw ve Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdüren Sarı Lacivertli ekipte Roberto Mancini de listeye dahil edildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber | Fenerbahçe’de Mancini sesleri

    Teknik direktörlük görevi için Joachim Löw ve Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertli yönetim, İtalya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılması beklenen Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'yi listesine aldı.

    Yeni sezonda takımın başına kaliteli bir teknik adamı getirmek isteyen Fenerbahçe'de arayışlar tam gaz sürüyor… Sarı-Lacivertliler Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw ile uzun bir süredir temas halindeydi.

    Bunun yanında Portekizli hoca Jorge Jesus ile de görüşmelere devam edilirken Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi.

        Sarı-Lacivertli kurmayların İtalya Milli Takım'ındaki görevinden ayrılmayı planlayan Roberto Mancini'yi de teknik adam listesine dahil ettiği belirtiliyor.

        Daha önce Galatasaray'da çalışan, İtalya'yı EURO 2020 şampiyonluğuna taşıyan Mancini'nin ülkesinin Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanamaması üzerine ise görevinden ayrılmaya karar verdiği ifade ediliyor.

        Mancini'nin İtalya Milli Takımı'nın başındaki son maçına salı günü Konya'da A Milli Takımımız karşısında çıkması bekleniyor.

            Mancini eğer İtalya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılma kararından vazgeçmezse Sarı-Lacivertli kurmaylar kendisini ile temasa geçip şartlarını öğrenmeyi planlıyor.

            Salı günü oynanacak Türkiye-İtalya hazırlık maçında İtalya'nın başında olacak olan Mancini ile Türkiye'de ilk temasın gerçekleşme ihtimalinin olduğu da ifade ediliyor.

            Fenerbahçe Başkan Ali Koç'un böyle bir olası gelişmeye onay verdiği ve gelişmeleri yakından takip ettiği aktarılıyor.

            2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Mancini, ülkemizde görev yaptığı süre içinde oyuncu değişiklikleri sırasında sahaya gönderdiği taktik kağıtları ile gündeme oturmuştu. O sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçeli futbolcular ise Karabükspor maçında ezeli rakipleri Galatasaray'ın teknik direktörü Mancini'ye bir göndermede bulunarak "Şampiyon Fenerbahçe" yazılı bir kağıdı sahaya yollamıştı.

            2018'den bu yana İtalya Milli Takımı'nın başında olan Roberto Mancini kariyerinde daha önce Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray ve Zenit kulüplerini de çalıştırdı.
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