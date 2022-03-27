Özel haber... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörlük görevine sürpriz isim: Roberto Mancini’yi listeye aldılar

2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Mancini, ülkemizde görev yaptığı süre içinde oyuncu değişiklikleri sırasında sahaya gönderdiği taktik kağıtları ile gündeme oturmuştu. O sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçeli futbolcular ise Karabükspor maçında ezeli rakipleri Galatasaray'ın teknik direktörü Mancini'ye bir göndermede bulunarak "Şampiyon Fenerbahçe" yazılı bir kağıdı sahaya yollamıştı.

2018'den bu yana İtalya Milli Takımı'nın başında olan Roberto Mancini kariyerinde daha önce Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray ve Zenit kulüplerini de çalıştırdı.