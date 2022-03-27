Özel haber... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörlük görevine sürpriz isim: Roberto Mancini’yi listeye aldılar

Teknik direktörlük görevi için Joachim Löw ve Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertli yönetim, İtalya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılması beklenen Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'yi listesine aldı.
Yeni sezonda takımın başına kaliteli bir teknik adamı getirmek isteyen Fenerbahçe'de arayışlar tam gaz sürüyor… Sarı-Lacivertliler Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw ile uzun bir süredir temas halindeydi.
Bunun yanında Portekizli hoca Jorge Jesus ile de görüşmelere devam edilirken Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi.