Galatasaray’ın sansasyonel yöneticisi Işıtan Gün'den gündemi sarsacak iddialar…

G.Saray'da ibrasızlığın baş nedenlerinden biri olarak gösterilen yönetici Işıtan Gün, kendisine ait blog sitesinde uzun bir yazı paylaştı. Gün, "Söylemeye dilim varmıyor ancak ne yazık ki Galatasaray'ın transfer işlemleri adeta bir çete tarafından kontrol altına alınmış görünmektedir" dedi. Işıtan Gün, Başkan Burak Elmas'a yazdığı mektubu da bloğunda paylaştı. Gün, Elmas'a yazdığı mektubu da paylaşarak "Uymakla mükellef olduğumuz yükümlülükler yokmuşçasına planlama yapılmaktadır. Hocamızla yaptığımız görüşmede bu konuyu zaman zaman aktarmaya çalıştım. Ancak teknik direktörümüz limit konusu gündeme geldiğinde sinirlendi ve "s... limitini" dedi" ifadelerine yer verdi. Sansasyonel yönetici Gün, "Geçmişe yönelik bağımsız bir denetim firması tarafından bugüne kadar yapılan transferlerin denetlenmesi gerektiğini başkana ilettim. Sadece Falcao transferinde 3 ayrı menajere tam 3,75 milyon Euro ödenmiş. Bunu kulübümüze ödetmiş yönetici, Burak Elmas'ı ibra etmemek için sabaha kadar bekledi" dedi. Sezon başında hazırlanan transfer listesinin de medyaya servis edildiğini vurgulayan Gün, "Almak istediğimiz bir oyuncunun bonservis bedeli yapılan listede 2-2,5 milyon Euro olarak belirtilmişti. Ama yaptığım araştırmada bu rakamın 500 bin Euro olduğunu öğrendim. Transfer listesi, hem şeklen ve hem de içerik açısından son derece özensiz, gayriciddi durumdaydı. Birçok oyuncunun temsilci adı eksik veya yanlıştı. Hatta bir oyuncunun temsilcisi bir TV spikeri gözüküyordu" diyerek kulüpteki çarpıklığı dile getirdi.



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