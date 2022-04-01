Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in yeni takımı belli oluyor! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Mesut'un peşinde
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Geçtiğimiz günlerde şok bir kararla Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yıldız isimle ilgilendiği ve Mesut Özil'in yeni sezonda yeniden İngiltere'ye dönebileceği belirtildi.
TEAMtalk sitesinde yer alan habere göre; İngiliz ekibinin, Mesut Özil'in sarı-lacivertli takımdan ayrılması durumunda yıldız oyuncu için bir hamle yapacağı belirtildi.
Bilindiği üzere, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Mesut Özil uzun zamandır yakın arkadaş. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmasında da Acun Ilıcalı'nın etkisi de büyüktü.
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak ve yeniden takımı Premier Lig'e çıkarmak için çalışmalarını sürdüren Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
Menajer Erkan Söğüt de, Mesut Özil'in sözleşmesi bitene kadar takımda kalacağını açıklamıştı. Söğüt, "Önemli olan böyle dönemlerde soğukkanlı kalarak nihai kararı görmektir. Bunu buradan net bir şekilde söylüyorum. Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. Sözleşmesinin sonuna kadar 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak burada devam edecek" şeklinde konuşmuştu.