Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil’in yeni takımı belli oluyor! Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City Mesut’un peşinde

Menajer Erkan Söğüt de, Mesut Özil'in sözleşmesi bitene kadar takımda kalacağını açıklamıştı. Söğüt, "Önemli olan böyle dönemlerde soğukkanlı kalarak nihai kararı görmektir. Bunu buradan net bir şekilde söylüyorum. Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. Sözleşmesinin sonuna kadar 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak burada devam edecek" şeklinde konuşmuştu.