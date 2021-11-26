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    • Spor
    • 26.11.2021 14:55
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    • 26.11.2021 15:23
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    Ali Koç bir ilki daha yaşadı: Fenerbahçe ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkamadı

    Fenerbahçe, Ali Koç ile bir ilki daha yaşadı. Beşiktaş'a 15 sezon sonra iç sahada kaybeden Trabzonspor'a 23 yıl sonra mağlup olan Galatasaray'a karşı ise Kadıköy'deki 22 yıllık yenilmezlik serisi bozulan sarı-lacivertliler son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde de bir ilke imza attı. İşte Takvim.com.tr'den Osman Cengiz'in derlediği istatistikler...

    Osman Cengiz
    takvim.com.tr
    Ali Koç bir ilki daha yaşadı

    Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde Aziz Yıldırım'a tarihi bir fark atarak koltuğu devralan Ali Koç'un yüzü bir gün olsun gülmedi…

    Koltuğa oturmadan önce anlattığı hayalindeki Fenerbahçe ile sahadaki Fenerbahçe hiçbir zaman birlikte olmadı.

    GALATASARAY, BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR…
    Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 10 haftasında Beşiktaş'a Kadıköy'de 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'nin 15 yıllık iç saha yenilmezlik serisi son buldu.

    Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı evinde kaybettiği son maç ise Beşiktaş'ın kalesine Pancu'nun geçtiği maçta da 4-3'lük karşılaşmaydı.

        23 YIL SONRA GELEN TRABZONSPOR GALİBİYETİ
        Sarı Lacivertliler, 16 Haziran 2020'de Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'a Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 3-1 yenilerek, Bordo Mavililelere karşı 23 yıl sonra mağlup oldu…

        EZELİ RAKİBİ GALATASARAY'A KARŞI DA…
        Ali Koç ve tüm Fenerbançeliler için ise en dramatik yenilmezlik serisi ise Galatasaray'a karşı olan serinin bozulması oldu.

        Kadıköy'de son olarak 22 Aralık 1999 yılında galibiyet alabilen Galatasaray, 2020 yılında 21 yıl, 7bin 368 gün sonra kazanmayı başardı…

        Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe evinde 3-1 kaybetmiş bu maçtan sonra Galatasaray taraftarları sokaklarda sevinç kutlamaları yapmıştı…

        ALİ KOÇ İÇİN SOSYAL MEDYADA KAZANDIĞI SAVAŞ YOK, BİZ SENİN HAYALİNDEKİ FENERBAHÇE'Yİ KEŞKE HİÇ ANLAMASAYDIK GİBİ YORUMLAR YAPILMIŞTI…
        Biten serilerdeki en uzun süreli olanı ise UEA Avrupa Ligi'ndeydi…
            Meğer Müslüme’nin dedesi babasıymış
            Haberler Spor Ali Koç bir ilki daha yaşadı: Fenerbahçe ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkamadı
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