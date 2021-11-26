Ali Koç bir ilki daha yaşadı: Fenerbahçe ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkamadı

Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde Aziz Yıldırım'a tarihi bir fark atarak koltuğu devralan Ali Koç'un yüzü bir gün olsun gülmedi…
Koltuğa oturmadan önce anlattığı hayalindeki Fenerbahçe ile sahadaki Fenerbahçe hiçbir zaman birlikte olmadı.
GALATASARAY, BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR…
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 10 haftasında Beşiktaş'a Kadıköy'de 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'nin 15 yıllık iç saha yenilmezlik serisi son buldu.
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı evinde kaybettiği son maç ise Beşiktaş'ın kalesine Pancu'nun geçtiği maçta da 4-3'lük karşılaşmaydı.