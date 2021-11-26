Ali Koç bir ilki daha yaşadı: Fenerbahçe ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkamadı

EZELİ RAKİBİ GALATASARAY'A KARŞI DA…

Ali Koç ve tüm Fenerbançeliler için ise en dramatik yenilmezlik serisi ise Galatasaray'a karşı olan serinin bozulması oldu.

Kadıköy'de son olarak 22 Aralık 1999 yılında galibiyet alabilen Galatasaray, 2020 yılında 21 yıl, 7bin 368 gün sonra kazanmayı başardı…