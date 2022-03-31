Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Beşiktaş maçı öncesi oyuncularla toplantı yaptı





YA İNGİLTERE YA TÜRKİYE!

Pereira'nın ardından adı F.Bahçe ile anılan Slaven Bilic gelecek sezon ya İngiltere ya da Türkiye'de takım çalıştıracağını söyledi. Slaven Bilic İngiliz basınına verdiği ropörtajda çarpıcı açıklamalar yaptı. The Athletic'e konuşan Bilic "Teknik direktörlük kariyerimin çoğunu İngiltere ve Türkiye'de geçirdim. Oradaki insalar beni sever. İngiltere ve Türkiye'de kendimi çok iyi hissediyorum. Muhtemelen bir sonraki işim ya Türkiye'de ya da İngiltere'de olacak. Teknik direktör olarak bu iki ülkede çok iyi bir namım var" dedi.