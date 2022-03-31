Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Beşiktaş maçı öncesi oyuncularla toplantı yaptı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yaklaşan Beşiktaş derbisi öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Tecrübeli oyuncu, "30 hafta geride kaldı. Buraya bileğimizin hakkıyla geldik. Savaştık ve her zaman iyi oynadık. Beşiktaş maçında da aynı performansı sergileyeceğiz. Bundan şüphem yok. Sahaya çıkalım ve bize yakışanı yapalım. Bizi desteklemeye gelen taraftarımızı mahcup etmeyelim" dedi. Beşiktaş'ın maça 3'lü savunma ile başlama ihtimali üzerine Avcı'nın, "Yeni bir hoca ve yeni bir sistemle mücadele edecekler. Özellikle kanat oyuncularımızın bu maçta dikkatli olması gerekiyor" dedi.
TRABZONSPOR SERİYE BAĞLAR!
Trabzonspor'un efsane kadrosundaki futbolculardan Necati Özçağlayan,"Trabzonspor'un mevcut kadrosu çok kaliteli ve oyuncuların birbirine uyumu dikkati çekiyor. Eğer bu kadro bozulmaz ve bir iki takviye daha yapılırsa, şampiyonluklar kaçınılmaz olur" diye konuştu.
YA İNGİLTERE YA TÜRKİYE!
Pereira'nın ardından adı F.Bahçe ile anılan Slaven Bilic gelecek sezon ya İngiltere ya da Türkiye'de takım çalıştıracağını söyledi. Slaven Bilic İngiliz basınına verdiği ropörtajda çarpıcı açıklamalar yaptı. The Athletic'e konuşan Bilic "Teknik direktörlük kariyerimin çoğunu İngiltere ve Türkiye'de geçirdim. Oradaki insalar beni sever. İngiltere ve Türkiye'de kendimi çok iyi hissediyorum. Muhtemelen bir sonraki işim ya Türkiye'de ya da İngiltere'de olacak. Teknik direktör olarak bu iki ülkede çok iyi bir namım var" dedi.