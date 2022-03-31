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    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Beşiktaş maçı öncesi oyuncularla toplantı yaptı

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçı öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Beşiktaş maçı zor geçecek ama bize yakışanı yapalım” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 31 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Bize yakışanı yapalım

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yaklaşan Beşiktaş derbisi öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Tecrübeli oyuncu, "30 hafta geride kaldı. Buraya bileğimizin hakkıyla geldik. Savaştık ve her zaman iyi oynadık. Beşiktaş maçında da aynı performansı sergileyeceğiz. Bundan şüphem yok. Sahaya çıkalım ve bize yakışanı yapalım. Bizi desteklemeye gelen taraftarımızı mahcup etmeyelim" dedi. Beşiktaş'ın maça 3'lü savunma ile başlama ihtimali üzerine Avcı'nın, "Yeni bir hoca ve yeni bir sistemle mücadele edecekler. Özellikle kanat oyuncularımızın bu maçta dikkatli olması gerekiyor" dedi.



    TRABZONSPOR SERİYE BAĞLAR!
    Trabzonspor'un efsane kadrosundaki futbolculardan Necati Özçağlayan,"Trabzonspor'un mevcut kadrosu çok kaliteli ve oyuncuların birbirine uyumu dikkati çekiyor. Eğer bu kadro bozulmaz ve bir iki takviye daha yapılırsa, şampiyonluklar kaçınılmaz olur" diye konuştu.



    YA İNGİLTERE YA TÜRKİYE!
    Pereira'nın ardından adı F.Bahçe ile anılan Slaven Bilic gelecek sezon ya İngiltere ya da Türkiye'de takım çalıştıracağını söyledi. Slaven Bilic İngiliz basınına verdiği ropörtajda çarpıcı açıklamalar yaptı. The Athletic'e konuşan Bilic "Teknik direktörlük kariyerimin çoğunu İngiltere ve Türkiye'de geçirdim. Oradaki insalar beni sever. İngiltere ve Türkiye'de kendimi çok iyi hissediyorum. Muhtemelen bir sonraki işim ya Türkiye'de ya da İngiltere'de olacak. Teknik direktör olarak bu iki ülkede çok iyi bir namım var" dedi.



        ROSİER VE RIDVAN GÖZE GİRDİ
        Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael idmanlarda futbolcuların pestilini çıkarıyor! Fransız hoca, kanat beklerinin performansından oldukça memnun. Gerek Rosier gerekse Rıdvan'ın ofansif yönünün güçlü olması kanat bek ihtiyacını şimdilik kapattı. Bu iki futbolcu için "Benim sistemime tam olarak uyuyorlar" yorumu yapan 47 yaşındaki teknik adam, kafasındaki 11'i de yavaş yavaş oluşturuyor.



        SERDAR'IN PEŞİNE DÜŞTÜLER
        Beşiktaş, Serdar Saatçı'nın sözleşmesini uzatmak için menajeriyle masaya oturmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Bunun üzerine İtalyan ve Fransız ekiplerinin radarında olan 19 yaşındaki oyuncu için harekete geçildi. İtalya Ligi'nden Bologna ve Fransa Ligi'nden Rennes'in transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu için menajerler devreye girdi. İki kulübün temsilcileri sezon sonunda Beşiktaş ile masaya oturacak.



        ÇEBİ: SIRA DIŞI BİR HOCA!
        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Valerien Ismael diye bir hoca getirdik. Gelirken çalışan arkadaşlarla konuştum. Sabahın 5.30- 06.00'sında işbaşı yapan, pek alışık olmadığımız bir hoca türü. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ya futbolcular patlayacak ya da kupalara doğru yelken açacağız" dedi.



            DİEGO ROSSİ'NİN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR
            Fenerbahçe'de son dönemde ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri olan Rossi, Uruguay'ın Şili ile oynad-ı ğı maçta ülkesinin milli takımında ilk kez forma giydi. Fenerbahçeli Diego Rossi'nin yükselişi devam ediyor... Son dönemde Fenerbahçe forması altında gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri haline gelmişti. Ülkesi Uruguay'ın Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki Peru ve Şili maçlarının aday kadrosuna davet edilen Diego Rossi, Şili ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Şili karşısında ilk 11'de şans bulan ve 75 dakika sahada kalan Rossi, böylelikle Uruguay A Milli Takımı formasını ilk kez terletmiş oldu ve kendisi adına önemli bir başarıya imza attı. Rossi'nin 75 dakika görev yaptığı maçı Uruguay 2-0 kazandı. Fenerbahçeli Rossi, karşılaşmada gol ya da asist katkısı yapamadı. Fenerbahçe'nin Dünya Kupası vizesi alan Uruguay Milli Takımı'ndaki yerini sağlamlaştıran 23 yaşındaki Rossi'nin satın alma opsiyonunu kullanılabileceği öne sürülüyor.



            AZİZ YILDIRIM BY-PASS AMELİYATI OLDU
            Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım dün Amerikan Hastanesi'nde by-pass ameliyatı oldu. Geçtiğimiz günlerde kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen Yıldırım'ın anjiyo sonrası by-pass ameliyatına alındığı öğrenildi. TAKVİM Gazetesi olarak Aziz Başkan'a geçmiş olsun dileriz.



            ARDA U19 MAÇINDA
            Galatasaray U19 ile Trabzonspor U19, erteleme maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-1 kazanırken, Cimbom'un kaptanlarından Arda Turan maçı izledi. Deneyimli futbolcunun taktik vermesi ise dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray kaptanı şıklığıyla da dikkat çekti.



                SPOR YASASI MECLİSTEN GEÇTİ
                AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edildi. Teklifle spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esaslar yer alıyor.



                SORUMLU VE AMİR TFF'DİR
                Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısı sonrası konuştu. MHK'nin hakemlerle ilgili verdiği kararın gündemi gereğinden fazla meşgul ettiğini belirten Ağaoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklama "Her kulüp kendi sitesinden açıklama yapmakta özgürdür ancak TFF bu ülke futbolunun amir kurumudur. Yasalarla belirlenmiş görev, yetki ve sorumlulukları var. TFF, alacağı kararlarda tek yetkilidir. Yetkiyi alan kurum, sorumluluğu da alır." ifadelerini kullandı.



                EYÜPSPOR RODRİGUES VE THİLL'İ KİRALADI
                Spor toto 1. Lig temsilcisi, Vorskla Poltava'da forma giyen Olivier Thill ve Dinamo Kiev'den Gerson Rodrigues'i sezon sonuna kadar kiraladı. TFF bir süre önce duyurduğu güncelleme ile Ukrayna ve Rusya'da forma giyen futbolcuların transferiyle ilgili kulüplerin iki oyuncu transferini 7 Nisan tarihine kadar bildirebileceklerini açıklamıştı.



                    LUKA DONCİC ALEV ALDI DALLAS LAKERS'A ACIMADI
                    NBA'de Dallas Mavericks, sahasında Lakers'i konuk ettiği karşılaşmadan 128- 110 galip ayrıldı. Dallas'ta 7 oyuncunun çit haneli skor ürettiği maçta Luka Doncic, 34 sayı, 12 ribaund ve 12 asist ile triple double yaptı. LeBron James ve Anthony Davis'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ta Malik Monk'un 28 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.



                    DENİZ ÖNCÜ'NÜN YENİ DURAĞI ARJANTİN!
                    Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 1-3 Nisan'da FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nın üçüncü yarışı için Arjantin'de mücadele edecek. Yarış, Santiago del Estero şehrinde yer alan 4,8 km uzunluğa sahip Termas de Rio Hondo Pisti'nde düzenlenecek. İlayda Yağmur Yılmaz ise, ilk yarışına San Marino'da yer alan Misano Dünya Pisti Marco Simoncelli'de çıkacak.



                    DYBALA VE DEMBELE İÇİN PUSUYA YATTILAR!
                    Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fransız devi Paris Saint Germain, gündemine Juventus ile yollarını ayıracağını açıklayan Paulo Dybala ve Barcelona'da sözleşmesi bitecek olan Ousmane Dembele'yi aldı. Fransız basınında yer alan haberde, iki yıldız için de bonservissiz bir şekilde transferinin PSG'yi cezbettiği vurgulandı.



                        EMRE GÜRAL CROTONE'DE
                        İTalya Serie B takımlarından Crotone, Ankaragücü'nden ayrılan 32 yaşındaki forvet oyuncusu Emre Güral'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli forvetin takım ile birlikte ilk idmanına çıktığı belirtildi. Emre Güral, kariyerinde Trabzonspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve Alanyaspor'un da formasını giydi.



                        ERTELEME MAÇINDA KAZANAN GAZİANTEP
                        ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasından ertelenen ve bugün oynanan karşılaşmada, Gaziantep Basketbol sahasında TOFAŞ'ı 108-92 yendi. Ev sahibi ekip maçta ilk devreyi 58-47 önde tamamladı. Maçı da 16 sayı farkla kazandı. Gaziantep'te Peterson 30 sayı ile takımımının aldığı galibiyette önemli bir rol oynamayı başardı.

                        ASLAN'DA GÜMRÜK MESAİSİ
                        Galatasaray Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. ABD'ye giden Omar İstanbul'a döndü.

                        BİR İLKİ YAŞAYACAK
                        Fırtına'nın yıldızı Anthony Nwakaeme, Beşiktaş derbisinde gol bulması halinde bir sezonda 3 büyüklerin hepsine gol attığı sezonu yaşayacak.

                        FERDİ KADIOĞLU AÇIK KAPATIYOR
                        F.Bahçe'de takımla çalışmalara başlayan Ferdi Kadıoğlu, idman açığını kapatmak için yoğun çaba harcıyor. Ekstra idman yapıyor.

                        DEVLER LİGİ'NDE TÜRK DERBİSİ GÜNÜ!
                        Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında bugün Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak derbi saat 19.00'da başlayacak. Rakibine karşı iki maç sonunda puan olarak üstünlük sağlayacak takım, yarı finali maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Carraro Imoco ile finalde karşılaşacak.

                        TÜRK TELEKOM LİETKABELİS'İ DEVİRDİ
                        Uleb Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta mücadelesinde Türk Telekom, deplasmanda Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i 77-75 yendi.Maçın ilk çeyreğini 24-19 önde kapatan Türk Telekom, devreye de 40-37 önde girdi.3. çeyreği de 60-55 önde kapatan Türk Telekom, maçın bitimine 6 saniye kala Alex Perez ile kaydettiği 2 sayı ile 77-75 maçtan galip ayrıldı.

                        İSVİÇRE'DEN CÜNEYT ÇAKIR'A TEKLİF!
                        FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İsviçre Futbol Fedarsyonu'ndan teklif aldı. Çakır için İsviçre federasyonu TFF'den onay bekliyor. TFF'den izin çıkarsa Çakır ekibi ile birlikte İsviçre'de maç yönetebilecek. Çakır, bu gelişme ile birlikte Dünya Kupası'nda düdük çalma şansı yakalayacak.

                        VAHİD HALİLHODZİC TARİHE GEÇTİ
                        Fas milli takımı ile Katar bileti alan Vahid Halilhodzic, Dünya Kupası tarihinde bir ilke imza attı. Tecrübeli çalıştırıcı bu başarısı ile 4 takımı Dünya Kupası'na taşıyan ilk teknik direktör oldu. Bosnalı hoca daha önce Fildişi Sahili,Cezayir ve Japonya'yı Dünya Kupası'na taşımıştı. Halilhodzic 2005 ve 2014'te Trabzonspor'da görev yapmıştı.
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                        ’Putin Ukrayna’da yanlış yönlendirildi’
                        Haberler Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Beşiktaş maçı öncesi oyuncularla toplantı yaptı
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