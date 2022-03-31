Nazım Sangare, teknik direktör İsmail Kartal tarafından kullanılmıyor. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki son 5 maçında kadroda olmasına rağmen tercih edilmedi. Bu sezon sadece 6 maçta 90 dakika sahada kaldı.

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Nazım Sangare'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.