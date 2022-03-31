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    • Spor
    • 31.03.2022 11:38
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    • 31.03.2022 11:38
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    Özel Haber I Fenerbahçeli Nazım Sangare Emre Belözoğlu'nun radarında

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ali Koç yönetimiyle birlikte çıkış yakalayamayan Fenerbahçe bu sezon da aldığı kötü sonuçlarla yine taraftarı hüsrana boğdu. Fenerbahçe’de sezon sonu kadroda büyük bir revizyon yapılması planlanıyor. Başakşehir Teknik Dirketörü Emre Belözoğlu’nun Nazım Sangare’nin transfer edilmesi için yönetime rapor sunduğu öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Emre Belözoğlu kanca attı!

    Sarı-Lacivertliler, yeni sezona bambaşka bir kadroyla başlayacak. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek Sosa, Gustavo, Berke'nin ayrılması kesinleşirken, Sangare, Tisserand, Novak, Mesut Özil, Ozan ve Berisha'nın durumu ise yeni teknik direktör sonrası netleşecek.

    Fenerbahçe'deki kariyeri yeni teknik direktörün kararına bağlı olan Nazım Sangare ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı… Sarı-Lacivertliler'de fazla forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncuyu Medipol Başakşehir kadrosuna katmak istiyor.

    Başakşehir Teknik Dirketörü Emre Belözoğlu'nun Nazım Sangare'nin transfer edilmesi için yönetime rapor sunduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin 2020 yılında Antalyaspor'dan 1.7 milyon Euro'ya renklerine bağladığı 27 yaşındaki futbolcu bir türlü istikrarı yakalayamadı. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'de bu sezon 16 lig maçında görev aldı.

        Nazım Sangare, teknik direktör İsmail Kartal tarafından kullanılmıyor. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki son 5 maçında kadroda olmasına rağmen tercih edilmedi. Bu sezon sadece 6 maçta 90 dakika sahada kaldı.

        Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Nazım Sangare'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
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