Sarı-Lacivertliler, yeni sezona bambaşka bir kadroyla başlayacak. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek Sosa, Gustavo, Berke'nin ayrılması kesinleşirken, Sangare, Tisserand, Novak, Mesut Özil, Ozan ve Berisha'nın durumu ise yeni teknik direktör sonrası netleşecek.
Fenerbahçe'deki kariyeri yeni teknik direktörün kararına bağlı olan Nazım Sangare ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı… Sarı-Lacivertliler'de fazla forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncuyu Medipol Başakşehir kadrosuna katmak istiyor.
Başakşehir Teknik Dirketörü Emre Belözoğlu'nun Nazım Sangare'nin transfer edilmesi için yönetime rapor sunduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin 2020 yılında Antalyaspor'dan 1.7 milyon Euro'ya renklerine bağladığı 27 yaşındaki futbolcu bir türlü istikrarı yakalayamadı. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'de bu sezon 16 lig maçında görev aldı.