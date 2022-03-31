Trabzonspor ile 134'üncü kez karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, rakibi karşısında 54 kez galibiyet elde etti. Trabzonspor ise bu mücadelelerden 46 kez galibiyetle ayrıldı. Peki, 3 puan için büyük efor sarf edilecek Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?