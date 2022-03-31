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    • Spor
    • 31.03.2022 12:36
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    • 31.03.2022 12:42
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    Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi saat kaçta hangi kanalda?

    Son dakika... Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisini hakemi Zorbay Küçük oldu. Trabzonspor Beşiktaş maçı, her iki takım için de büyük öneme sahip olacak. 70 puan ile liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, ligi üst sıralarda tamamlamak isteyen Beşiktaş ile karşılaşacak. Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek?

    Derbinin hakemi belli oldu

    Trabzonspor ile 134'üncü kez karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, rakibi karşısında 54 kez galibiyet elde etti. Trabzonspor ise bu mücadelelerden 46 kez galibiyetle ayrıldı. Peki, 3 puan için büyük efor sarf edilecek Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden 31. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı. Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisini hakemi Zorbay Küçük oldu.

    TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Süper Lig'in 31'inci Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

    2 NİSAN CUMARTESİ

    13.30 GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor (Arda Kardeşler)

    16.00 Altay - Fraport TAV Antalyaspor (Yasin Kol)

    16.00 Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)

    20.30 Galatasaray - Vavacars Fatih Karagümrük (Ali Şansalan

    3 NİSAN PAZAR

    13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)

    16.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (Erkan Özdamar)

    16.00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)

    20.30 Trabzonspor - Beşiktaş (Zorbay Küçük)

    4 NİSAN PAZARTESİ

    20.30 Medipol Başakşehir - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Sarper Barış Saka)

    20.30 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor (Mustafa Kürşad Filiz)
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    Haberler Spor Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi saat kaçta hangi kanalda?
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