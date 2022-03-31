Fenerbahçe, 4 Nisan'da yıldız oyuncunun takımla birlikte çalışmalara başlamasını ve hafta sonunda da hazır hale gelmesini planlıyor. Fenerbahçe Yönetimi bu kararı teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte görüştükten sonra almayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, NEF Stadı'ndaki ilk maçta takımının ilk golünü kaydetmişti. Sarı-Lacivertli taraftarlar da sosyal medyada yaptıkları yorumlarda yıldız oyuncu derbide sahada görmek istediklerini belirtiyorlar.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Mesut Özil bu sezon 26 karşılaşmada 9 gol gol ve 2 asist üretti. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan bir başka isim olan Ozan Tufan ile ilgili ise herhangi bir karar alınması beklenmiyor.