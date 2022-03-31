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    • Spor
    • 31.03.2022 13:56
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    • 31.03.2022 13:57
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    Özel Haber I Kadro dışı kalmıştı! Mesut Özil takıma geri dönecek mi? Fenerbahçe'de kritik tarih...

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Kulübü geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde yıldız futbolcular Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan duyuruda herhangi bir sebep belirtilmemişti. Fenerbahçe, 4 Nisan’da yıldız oyuncunun takımla birlikte çalışmalara başlamasını ve hafta sonunda da hazır hale gelmesini planlıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Mesut Özil takıma geri dönecek mi?

    Sarı-Lacivertiller'de dünya yıldızı Mesut Özil'in affedileceği ve tekrar takıma döneceği konuşuluyor. Tecrübeli oyuncunun takıma döneceği tarih de netleşti.

    İsmail Kartal'ın da onayını alacak yönetimin önümüzdeki hafta başında Mesut Özil'i yeniden takıma kazandırma düşüncesi var. 2 Nisan'da Kayserispor ile mücadele edecek Fenerbahçe, 10 Nisan'da ise derbide Galatasaray'ın karşısına çıkacak.

    Fenerbahçe, 4 Nisan'da yıldız oyuncunun takımla birlikte çalışmalara başlamasını ve hafta sonunda da hazır hale gelmesini planlıyor. Fenerbahçe Yönetimi bu kararı teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte görüştükten sonra almayı planlıyor.

    Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, NEF Stadı'ndaki ilk maçta takımının ilk golünü kaydetmişti. Sarı-Lacivertli taraftarlar da sosyal medyada yaptıkları yorumlarda yıldız oyuncu derbide sahada görmek istediklerini belirtiyorlar.

    Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Mesut Özil bu sezon 26 karşılaşmada 9 gol gol ve 2 asist üretti. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan bir başka isim olan Ozan Tufan ile ilgili ise herhangi bir karar alınması beklenmiyor.
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