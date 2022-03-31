Fenerbahçe'de gözler Enner Valencia'da! Yıldız oyuncuya af çıkacak mı?

Fenerbahçe'de 30. haftada oynanan Konyaspor maçının devre arasında teknik direktör İsmail Kartal'a gösterdikleri tepkiler sebebiyle kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın dışında Enner Valencia'nın da takımdaki durumu belirsizlik yaratıyor. Tedavisiyle ilgili kulüp doktorlarına verdiği sert tepki sonrası Konya maçının kadrosuna alınmayan Ekvadorlu golcünün durumunun Kayserispor maçı öncesi netleşmesi bekleniyor.
İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de yükselişe geçen ve 53 puanla 3. sıraya yerleşerek ikinci sıra için iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de saha içinde işler iyi gitse de bazı oyuncuların mevcut durumu belirsizlik yaratıyor.
Sarı-Lacivertliler'de Mesut Özil ve Ozan Tufan Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Konyaspor maçının devre arasında teknik direktör İsmail Kartal'a gösterdikleri tepki sonrası kadro dışı kalırken, Enner Valencia ile bu mücadele öncesi kulüp doktorlarına tedavisi ile ilgili sert bir çıkış yapmıştı.
İsmail Kartal'ın kulüp doktorlarından özür dilemesini talep etmesine rağmen geri adım atmayan ve özür dilemeyen Valencia, bunun üzerine Konyaspor maçının kadrosuna sakatlığı olmamasına rağmen alınmamış ve ardından milli takıma gitmişti.