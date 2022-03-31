Fenerbahçe'de gözler Enner Valencia'da! Yıldız oyuncuya af çıkacak mı?

Sarı-Lacivertliler'de Mesut Özil ve Ozan Tufan Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Konyaspor maçının devre arasında teknik direktör İsmail Kartal'a gösterdikleri tepki sonrası kadro dışı kalırken, Enner Valencia ile bu mücadele öncesi kulüp doktorlarına tedavisi ile ilgili sert bir çıkış yapmıştı.

İsmail Kartal'ın kulüp doktorlarından özür dilemesini talep etmesine rağmen geri adım atmayan ve özür dilemeyen Valencia, bunun üzerine Konyaspor maçının kadrosuna sakatlığı olmamasına rağmen alınmamış ve ardından milli takıma gitmişti.