Muslera'nın Milli Takım'da geçirdiği süre zarfında Inaki Pena'nın takımla çalışmasını da göz önüne alan Katalan teknik adamın, Pena'nın antrenman performansından da memnun olduğu ifade ediliyor.

Uruguay'dan milli takımdan arkadaşı olan Diego Rossi ile birlikte dönen ve Brezilya aktarmalı olarak Türkiye'ye gelecek olan Muslera'nın toplamda 18 saate yakın bir yolculuk sonrası İstanbul'da olması bekleniyor.