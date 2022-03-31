Hem idari hem de sportif açıdan sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da gözler Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanacak olan karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Zorlu maç öncesi teknik direktör Domenec Torrent, ilk 11'ini büyük oranda netleştirirken kalede ise zorunlu bir değişikliğe gidilmesi söz konusu.
Uruguay Milli Takımı kampına giden ve ülkesinden yarın sabaha karşı dönmesi beklenen Fernando Muslera'nın ülkesinden hem yorgun dönecek olması hem de takımla birlikte sadece 1 antrenmana çıkabilecek olması sebebiyle Karagümrük karşısında ilk 11'de yer alması beklenmiyor.
Teknik direktör Domenec Torrent'in 30. haftadaki Gaziantep FK maçında ilk 11'de şans verdiği kaptan Fernando Muslera'yı Karagümrük karşısında yedek kulübesinde oturtmayı düşündüğü, kalede ise Muslera'nın yokluğunda iyi işlere imza atan Inaki Pena'ya şans vereceği belirtiliyor.
Muslera'nın Milli Takım'da geçirdiği süre zarfında Inaki Pena'nın takımla çalışmasını da göz önüne alan Katalan teknik adamın, Pena'nın antrenman performansından da memnun olduğu ifade ediliyor.
Uruguay'dan milli takımdan arkadaşı olan Diego Rossi ile birlikte dönen ve Brezilya aktarmalı olarak Türkiye'ye gelecek olan Muslera'nın toplamda 18 saate yakın bir yolculuk sonrası İstanbul'da olması bekleniyor.