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    • Spor
    • 31.03.2022 13:56
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    • 31.03.2022 13:56
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    Domenec Torrent'ten Muslera kararı! Galatasaray'ın kalesinde mecburi değişim...

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Galatasaray'da Uruguay Milli Takımı'na giden kaptan Muslera yarın sabaha karşı İstanbul'da olacak. Bu durumda teknik direktör Domenec Torrent, yeni bir arayış içinde olacak.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Domenec Torrent’ten Muslera kararı! Takvim Özel

    Hem idari hem de sportif açıdan sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da gözler Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanacak olan karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Zorlu maç öncesi teknik direktör Domenec Torrent, ilk 11'ini büyük oranda netleştirirken kalede ise zorunlu bir değişikliğe gidilmesi söz konusu.

    Uruguay Milli Takımı kampına giden ve ülkesinden yarın sabaha karşı dönmesi beklenen Fernando Muslera'nın ülkesinden hem yorgun dönecek olması hem de takımla birlikte sadece 1 antrenmana çıkabilecek olması sebebiyle Karagümrük karşısında ilk 11'de yer alması beklenmiyor.

    Teknik direktör Domenec Torrent'in 30. haftadaki Gaziantep FK maçında ilk 11'de şans verdiği kaptan Fernando Muslera'yı Karagümrük karşısında yedek kulübesinde oturtmayı düşündüğü, kalede ise Muslera'nın yokluğunda iyi işlere imza atan Inaki Pena'ya şans vereceği belirtiliyor.

    Muslera'nın Milli Takım'da geçirdiği süre zarfında Inaki Pena'nın takımla çalışmasını da göz önüne alan Katalan teknik adamın, Pena'nın antrenman performansından da memnun olduğu ifade ediliyor.

    Uruguay'dan milli takımdan arkadaşı olan Diego Rossi ile birlikte dönen ve Brezilya aktarmalı olarak Türkiye'ye gelecek olan Muslera'nın toplamda 18 saate yakın bir yolculuk sonrası İstanbul'da olması bekleniyor.

        Muslera'nın yorgun dönecek olması sebebiyle Inaki Pena'ya Karagümrük karşısında ilk 11'de forma vermeyi planlayan teknik direktör Torrent'in kalan maçlarda ise kaleyi yeniden Uruguaylı eldivene teslim etmeyi planlıyor.

        Galatasaray'da 6'sı lig, 2'si Avrupa Ligi olmak üzere toplam 8 maça çıktı. Bu maçlarda kalesinde toplamda 10 gol gördü. Sadece 1 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

        Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'ın Barcelona'dan kiraladığı Inaki Pena'nın Cimbom ile olan kontratı mayıs ayı sonunda bitiyor. 23 yaşındaki kalecinin gelecek sezon Barcelona'da kariyerine devam etmesi bekleniyor.
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