Spor yasası teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi





Kanun teklifiyle spor kulüplerinin şirketleşmesinin de hukuki altyapısı oluşturulacak. Buna göre, spor faaliyetine, müsabakalara katılmak isteyen kişiler artık spor anonim şirketi kurabilecek.



Ancak bazı üst liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi olma şartı ve en az 1 milyon lira asgari sermaye zorunluluğu olacak.