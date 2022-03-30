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    • Spor
    • 30.03.2022 22:01
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    • 30.03.2022 22:05
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    Spor yasası teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi

    Son dakika haberi... Spor kulüpleri ve spor federasyonlarının yapısını değiştiren düzenlemeleri de içeren "spor yasası teklifi" Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi.

    Spor yasası teklifi kabul edildi

    Son dakika haberi... Spor kulüpleri ve spor federasyonlarının yapısını değiştiren düzenlemeleri de içeren "spor yasası teklifi" Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

    KULÜP YÖNETİCİLERİNE SORUMLULUK GELİYOR
    Teklifle spor kulüpleri dernek statüsünden ayrı bir tüzel kişilik oluşturabilecek. Kulüp yöneticilerine de mali sorumluluk getirilecek. Kulüplerin gelirinden fazla borçlanmasına izin verilmeyecek. Eğer borçlanma olursa, doğrudan kulüp yönetimi ve başkan bundan sorumlu olacak.



    Bundan önceki borçlanma için de geçici maddelerle düzenlemeye gidilecek.

        SPOR KULÜPLERİNİN YAPTIĞI İŞLEMLER TAKİP EDİLECEK
        Teklifle, kayıt dışılığı önlemek adına da önemli bir adım atılacak. Spor kulüplerinin yaptığı 8 bin 500 liranın üzerindeki her işlem, banka, PTT veya finans kuruluşları üzerinden yapılacak.



        Kanun teklifiyle spor kulüplerinin şirketleşmesinin de hukuki altyapısı oluşturulacak. Buna göre, spor faaliyetine, müsabakalara katılmak isteyen kişiler artık spor anonim şirketi kurabilecek.

        Ancak bazı üst liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi olma şartı ve en az 1 milyon lira asgari sermaye zorunluluğu olacak.



        MENAJERLİK ÜCRETİNE ÜST SINIR GETİRİLİYOR
        Düzenleme ile menajerlik sistemi de değişiyor. Menajerlik ücretine üst sınır getiriliyor. Futbolcu ile menajer arasında sözleşme süreleri de en fazla 2 veya 3 yıl olacak. Ayrıca bu sözleşmeler noterde yapılacak.
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