Son dakika haberi... Spor kulüpleri ve spor federasyonlarının yapısını değiştiren düzenlemeleri de içeren "spor yasası teklifi" Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.
KULÜP YÖNETİCİLERİNE SORUMLULUK GELİYOR
Teklifle spor kulüpleri dernek statüsünden ayrı bir tüzel kişilik oluşturabilecek. Kulüp yöneticilerine de mali sorumluluk getirilecek. Kulüplerin gelirinden fazla borçlanmasına izin verilmeyecek. Eğer borçlanma olursa, doğrudan kulüp yönetimi ve başkan bundan sorumlu olacak.
Bundan önceki borçlanma için de geçici maddelerle düzenlemeye gidilecek.