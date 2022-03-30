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    • Spor
    • 30.03.2022 18:35
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    • 30.03.2022 18:40
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    Özel haber... Galatasaray'da forma şansı bulamayan Arda Turan hocalığa hazırlanıyor

    Galatasaray'da Fatih Terim döneminin bitmesinin ardından göreve gelen Domenec Torrent'in forma şansı tanımadığı Arda Turan hocalığa hazırlanıyor. Turan, Sarı-Kırmızılılar’ın U19 Takımı’nın Trabzonspor ile oynadığı maçı takım elbisesiyle saha kenarından takip ederken görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kendisini psikolojik olarak hazırlıyor açıklaması yapıldı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber | Arda Turan hocalığa hazırlanıyor

    Domenec Torrent'in göreve gelmesinin ardından Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Arda Turan, Sarı-Kırmızılılar'ın U19 Takımı'nın Trabzonspor ile oynadığı maçı takım elbisesiyle saha kenarından takip ederken görüntülendi.

    Arda'nın bu fotoğrafının perde arkasında yatan sebep de çok geçmeden ortaya çıktı.

    Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve gelen teknik direktör Domenec Torrent'in forma şansı tanımadığı Arda Turan, sakatlığı sonrası kısa bir süre önce takımla çalışmalara başlamıştı.

        Bugün ilk olarak sabah antrenmanında takımla birlikte çalışan Arda Turan, ardından ise Galatasaray U19 Takımı'nın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Trabzonspor ile oynadığı maçı takip etti.

        Galatasaray U19 Takımı'nın maçını tribünlerden izlemek yerine saha kenarından takip etmeyi tercih eden Arda Turan'ın, antrenman sonrası takım elbisesiyle saha kenarında olması ise dikkatlerden kaçmadı.

        Galatasaray ile sözleşmesinin son senesinde olan 35 yaşındaki Arda'nın mayıs ayı sonunda futbolu Sarı-Kırmızılı forma altında bırakmaya hazırlandığı ve yeni kariyeri için planlamaya yapmaya başladığı öğrenildi. Aktif futbolculuk kariyerini sezon sonu noktalamayı planlayan Arda'nın antrenörlük için kolları şimdiden sıvadığı ve kendisini bu alanda geliştirmek için çalışmalara başladığı öğrenildi.

            Kendisini antrenörlüğe hazırlamak için bazı eğitimler almaya hazırlanan Arda'nın saha kenarında daha çok vakit geçirerek psikolojik olarak da antrenörlüğe hazır hissetmeye çalıştığı belirtiliyor.

            Ayrıca Arda Turan'ın kariyeri ile ilgili özellikle Fatih Terim ile sık sık görüşmeler yaptığı ve tecrübeli hocanın tavsiyeleri doğrultusunda antrenörlük için bazı adımlar attığı ifade ediliyor. Arda'nın Terim'in yanı sıra ilerleyen süreçte antrenörlük için eski teknik direktörleri olan Diego Simeone ve Luis Enrique gibi ünlü teknik adamlardan da görüş almayı hedeflediği konuşuluyor.

            Öte yandan Arda Turan'ın saha kenarından takip ettiği Galatasaray-Trabzonspor U19 Ligi maçını Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Domenec Torrent de ekibiyle beraber tribünden izledi.
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                Haberler Spor Özel haber... Galatasaray'da forma şansı bulamayan Arda Turan hocalığa hazırlanıyor
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