Özel haber... Galatasaray'da forma şansı bulamayan Arda Turan hocalığa hazırlanıyor

Domenec Torrent'in göreve gelmesinin ardından Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Arda Turan, Sarı-Kırmızılılar'ın U19 Takımı'nın Trabzonspor ile oynadığı maçı takım elbisesiyle saha kenarından takip ederken görüntülendi.
Arda'nın bu fotoğrafının perde arkasında yatan sebep de çok geçmeden ortaya çıktı.
Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve gelen teknik direktör Domenec Torrent'in forma şansı tanımadığı Arda Turan, sakatlığı sonrası kısa bir süre önce takımla çalışmalara başlamıştı.