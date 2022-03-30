Özel haber... Galatasaray'da forma şansı bulamayan Arda Turan hocalığa hazırlanıyor

Ayrıca Arda Turan'ın kariyeri ile ilgili özellikle Fatih Terim ile sık sık görüşmeler yaptığı ve tecrübeli hocanın tavsiyeleri doğrultusunda antrenörlük için bazı adımlar attığı ifade ediliyor. Arda'nın Terim'in yanı sıra ilerleyen süreçte antrenörlük için eski teknik direktörleri olan Diego Simeone ve Luis Enrique gibi ünlü teknik adamlardan da görüş almayı hedeflediği konuşuluyor.