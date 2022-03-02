G.Saray Başkanı Burak Elmas'tan Arda Turan hakkında çarpıcı açıklamalar: Arda turan yanlış yaptı

G.Saray Başkanı Burak Elmas, Haber Global'de gazeteci Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. "Fatih Terim'i Barcelona maçına davet edecek misiniz?" sorusuna Burak Elmas, "İstanbul'daki maça Fatih Terim'i davet etmeme gerek yok, kendisinin zaten locası var. İhtiyaç olursa tabii ki davet ederim." yanıtını verdi.
BARÇA'YA ŞANSIMIZ %51
Terim'den farklı alanlarda yararlanmaya hazır olduklarını söyleyen Elmas, kaptan Arda Turan'ın Göztepe maçı öncesi tecrübeli teknik adamla paylaştığı fotoğrafı ise doğru bulmadığını söyledi. Elmas, konuyla ilgili, "Arda'nın paylaştığı fotoğraftan rahatsız olmadım ama Torrent'e haksız eleştiriler olurken takımın kaptanı olarak o fotoğrafı paylaşmak bir hataydı" ifadelerini kullandı. Elmas, Barcelona eşleşmesi için ise, "Galatasaray sahaya her çıktığında tur atlama şansı daima yüzde 51'dir. Her maça tur atlamak için çıkıyoruz" dedi.
GEDSON AÇIKLAMASI
Elmas, kiralık olarak Rize'de oynayan bonservisini ise Beşiktaş'ın aldığı Gedson için ise, "Gedson transferinin gerçekleşmesi Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti. Bu konuda pişmanlığımız yok" diye konuştu.