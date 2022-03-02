G.Saray Başkanı Burak Elmas'tan Arda Turan hakkında çarpıcı açıklamalar: Arda turan yanlış yaptı





BARÇA'YA ŞANSIMIZ %51

Terim'den farklı alanlarda yararlanmaya hazır olduklarını söyleyen Elmas, kaptan Arda Turan'ın Göztepe maçı öncesi tecrübeli teknik adamla paylaştığı fotoğrafı ise doğru bulmadığını söyledi. Elmas, konuyla ilgili, "Arda'nın paylaştığı fotoğraftan rahatsız olmadım ama Torrent'e haksız eleştiriler olurken takımın kaptanı olarak o fotoğrafı paylaşmak bir hataydı" ifadelerini kullandı. Elmas, Barcelona eşleşmesi için ise, "Galatasaray sahaya her çıktığında tur atlama şansı daima yüzde 51'dir. Her maça tur atlamak için çıkıyoruz" dedi.