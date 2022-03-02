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    G.Saray Başkanı Burak Elmas'tan Arda Turan hakkında çarpıcı açıklamalar: Arda turan yanlış yaptı

    G.Saray Başkanı Elmas, Arda Turan’ın Terim ile paylaştığı fotoğraf için, “Rahatsız olmadım ama Torrent’e haksız eleştiriler olurken takımın kaptanı olarak o fotoğrafı paylaşmak bir hataydı” dedi.

    Arda turan yanlış yaptı

    G.Saray Başkanı Burak Elmas, Haber Global'de gazeteci Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. "Fatih Terim'i Barcelona maçına davet edecek misiniz?" sorusuna Burak Elmas, "İstanbul'daki maça Fatih Terim'i davet etmeme gerek yok, kendisinin zaten locası var. İhtiyaç olursa tabii ki davet ederim." yanıtını verdi.



    BARÇA'YA ŞANSIMIZ %51
    Terim'den farklı alanlarda yararlanmaya hazır olduklarını söyleyen Elmas, kaptan Arda Turan'ın Göztepe maçı öncesi tecrübeli teknik adamla paylaştığı fotoğrafı ise doğru bulmadığını söyledi. Elmas, konuyla ilgili, "Arda'nın paylaştığı fotoğraftan rahatsız olmadım ama Torrent'e haksız eleştiriler olurken takımın kaptanı olarak o fotoğrafı paylaşmak bir hataydı" ifadelerini kullandı. Elmas, Barcelona eşleşmesi için ise, "Galatasaray sahaya her çıktığında tur atlama şansı daima yüzde 51'dir. Her maça tur atlamak için çıkıyoruz" dedi.



    GEDSON AÇIKLAMASI
    Elmas, kiralık olarak Rize'de oynayan bonservisini ise Beşiktaş'ın aldığı Gedson için ise, "Gedson transferinin gerçekleşmesi Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti. Bu konuda pişmanlığımız yok" diye konuştu.



        ERKEN SEÇİM AKLIMIZDA BULUNMUYOR
        Burak Elmas erken seçim iddialarını da değerlendirdi. 3 seneliğine göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Elmas, "Galatasaray için çok önemli projelirimiz var ve bu konuda doğru bildiklerimizden geri adım atmayacağız. Erken seçim fikri aklımızda bulunmuyor. Türk futbolu batma noktasında. G.Saray için her türlü cesareti göstereceğiz. Hayalimiz görev borçsuz bir kulüp bırakmak" ifadelerini kullandı.



        PEP 'SORUN VARSA DOMENEC ÇÖZER' DEDİ
        Burak Elmas, Guardiola'nın bu sözleri sonrası Torrent'le anlaştığını söyledi. Cimbom'un 1 numarası Burak Elmas, Domenec Torrent tercihi ile ilgili de konuştu. Elmas, "Torrent ile Guardiola aracılığıyla tanıştıştım. Guardiola bana, 'futbolda sorun varsa Domenec çözer' dedi ve bunun üzerine kendisiyle anlaştık" ifadelerini kullandı. Elmas ayrıca, "Sonuçlardan bağımsız ocamızın her koşulda arkasındayız" diye konuştu.

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        Haberler Spor G.Saray Başkanı Burak Elmas'tan Arda Turan hakkında çarpıcı açıklamalar: Arda turan yanlış yaptı
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