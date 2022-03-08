Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kaptan Arda Turan'a büyük şok! Üstü resmen çizildi

Galatasaray'da kaptan Arda Turan'a büyük şok! Sarı-Kırmızılı kulüp, perşembe günü Barcelona ile deplasmanda oynayacağı maç için kamp kadrosunu açıklarken, 25 kişilik oyuncu kafilesi içinde Arda Turan'a yer verilmedi.
ÜSTÜ ÇİZİLDİ Mİ?
Kaptan Arda Turan'ın yer almadığı Barcelona kafilesinde rahatsızlığının tam olarak iyileşmemesi sebebiyle adı 3 şubatta UEFA'ya verilen Avrupa Ligi listesine yazılmayan Omar Elabdelloui ve Semih Kaya'nın olması ise Arda'nın üzerinin tamamen çizildiği şeklinde yorumlandı.
TORRENT'İN PLANLARI ARASINDA YOK
Omar ve Semih'in forma giyemeyecek olmasına rağmen Barcelona'ya götürülecek olması Ara'nın ise Avrupa kadrosunda ismi olmasına rağmen Barcelona kafilesine dahil edilmemesi teknik direktör Domenec Torrent'in tecrübeli futbolcuyu takımda hiçbir şekilde düşünmediğini gözler önüne serdi.