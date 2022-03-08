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    • Spor
    • 08.03.2022 17:26
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    • 08.03.2022 17:26
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    Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kaptan Arda Turan'a büyük şok! Üstü resmen çizildi

    Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda oynayacağı maç için 25 kişilik kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda adı UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoui ve Semih Kaya'nın dahi yer almasına karşılık ismi listede bulunan kaptan Arda Turan'ın olmaması tecrübeli futbolcunun üzerinin resmen çizildiği yönünde yorumlandı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Kaptan Arda Turan’a büyük şok! Takvim Özel

    Galatasaray'da kaptan Arda Turan'a büyük şok! Sarı-Kırmızılı kulüp, perşembe günü Barcelona ile deplasmanda oynayacağı maç için kamp kadrosunu açıklarken, 25 kişilik oyuncu kafilesi içinde Arda Turan'a yer verilmedi.



    ÜSTÜ ÇİZİLDİ Mİ?
    Kaptan Arda Turan'ın yer almadığı Barcelona kafilesinde rahatsızlığının tam olarak iyileşmemesi sebebiyle adı 3 şubatta UEFA'ya verilen Avrupa Ligi listesine yazılmayan Omar Elabdelloui ve Semih Kaya'nın olması ise Arda'nın üzerinin tamamen çizildiği şeklinde yorumlandı.

    TORRENT'İN PLANLARI ARASINDA YOK
    Omar ve Semih'in forma giyemeyecek olmasına rağmen Barcelona'ya götürülecek olması Ara'nın ise Avrupa kadrosunda ismi olmasına rağmen Barcelona kafilesine dahil edilmemesi teknik direktör Domenec Torrent'in tecrübeli futbolcuyu takımda hiçbir şekilde düşünmediğini gözler önüne serdi.

        Göztepe maçı sonrası Fatih Terim ile buluşan ve paylaştığı fotoğraf sebebiyle başkan Burak Elmas'ın, "Yanlış yaptı" dediği Arda Turan için yönetimin kadro dışı kararı almasa da 35 yaşındaki oyuncunun sezonun kalan kısmında kadroya girmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor.

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        Haberler Spor Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kaptan Arda Turan'a büyük şok! Üstü resmen çizildi
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