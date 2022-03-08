Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kaptan Arda Turan'a büyük şok! Üstü resmen çizildi

TORRENT'İN PLANLARI ARASINDA YOK

Omar ve Semih'in forma giyemeyecek olmasına rağmen Barcelona'ya götürülecek olması Ara'nın ise Avrupa kadrosunda ismi olmasına rağmen Barcelona kafilesine dahil edilmemesi teknik direktör Domenec Torrent'in tecrübeli futbolcuyu takımda hiçbir şekilde düşünmediğini gözler önüne serdi.