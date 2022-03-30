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    Fransızlar, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marco'yu istiyor

    Fransız kulübü, Luis Campos aracılığıyla Marcao'yu istedi. Sarı-Kırmızılılar'a 15 milyon Euro önerdi.G.Saray Yönetimi 25 milyon Euro istedi. Ancak son kararı yeni gelecek başkan ve yönetim verecek...

    Marcao’ya 15 milyon Euro

    Barcelona maçında gösterdiği üstün performans ile birçok kulübün transfer listesine giren Marcao'ya en ciddi teklifi Monaco yaptı. Fransız kulübü, Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Campos ile görüştü.



    EN CİDDİ TEKLİF MONACO'DAN
    Luis Campos ile görüşen Fransız kulübünün 15 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak Galatasaray Yönetimi "25 milyon Euro'dan aşağı olmaz" yanıtı verdi.



    SON KARAR YENİ YÖNETİMİN!
    Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız kulübünün Marcao ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Başkan Burak Elmas son kararı ise yeni gelecek yönetime bırakacak.



        PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO
        Galatasaray'ın bu sezon en çok dikkat çeken oyuncularından olan Marcao, Avrupa'da transferin gözde isimlerinden biri olarak dikkat öne çıkıyor. Birçok önemli kulübün transfer listesinde yer alan Brezilyalı stoperin transfermarkt internet sitesinde piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gözüküyor.

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