Fransızlar, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marco'yu istiyor





PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Galatasaray'ın bu sezon en çok dikkat çeken oyuncularından olan Marcao, Avrupa'da transferin gözde isimlerinden biri olarak dikkat öne çıkıyor. Birçok önemli kulübün transfer listesinde yer alan Brezilyalı stoperin transfermarkt internet sitesinde piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gözüküyor.



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