Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.03.2022 12:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2022 12:15
    ABONE OL

    Son dakika transfer haberleri | İşte Marcao'nun en ciddi talibi! Fransızlar resmi teklife hazırlanıyor

    Galatasaray'ın bu sezon en çok dikkat çeken oyuncularından olan Marcao, Avrupa'da transferin gözde isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Birçok önemli kulübün transfer listesinde yer alan Brezilyalı stoperin en ciddi talibini takvim.com.tr açıklıyor...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    İşte Marcao’nun en ciddi talibi!

    Galatasaray'da bu sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen Marcao, birçok önemli kulübün transfer listesine girmiş durumda.

    Sarı-Kırmızılı kulübün transferinden ciddi bir gelir elde etmeyi planladığı Brezilyalı savunma oyuncusunu bu sezon Avrupalı scoutlar birçok maçta canlı izlerken, Marcao'nun şu ana kadarki en ciddi talibi ise ortaya çıktı.

    FRANSIZ EKİBİ SICAK BAKIYOR
    Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos'un geçmişte sportif direktörlük görevi yaptığı ve ilişkilerinin bir hayli iyi olduğu Monaco'ya Marcao'yu önerdiği ve Fransız ekibinin de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

    Campos'un önerisi sonrası Marcao'yu yakından izleyen Monaco kulübü yetkililerinin özellikle Brezilyalı stoperin Barcelona maçlarında gösterdiği başarılı performanstan etkilendiği ve Galatasaray'a teklif yapma hazırlığı içine girdiği ortaya çıktı.

    Başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Campos'un Elmas'ın görevden ayrılması ile kulüpteki görevinin fiilen bitecek olmasına rağmen Marcao transferi için Galatasaray ve Monaco arasında köprü olacağı ifade ediliyor.

    BONSERVİSİ NE KADAR OLACAK?
    Galatasaray'ın Barcelona maçları sonrası bonservisi için kapıyı 25 milyon Euro'dan açmayı planladığı 25 yaşındaki Marcao için Monaco'nun belirlediği bonservis rakamının ise 15 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor.

    Marcao'yu bir süredir takip eden Monaco kulübünün sezon sona ermeden Brezilyalı savunma oyuncusu için Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

        Galatasaray'a 2019 yılında 4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Marcao, Sarı-Kırmızılı kulüpte yakaladığı çıkış ile Avrupa'da adından söz ettirmeyi başardı.

        Bu sezon tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 33 maça çıkan Marcao, 1 gol atarken 1 de assit yaptı. Brezilyalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

        Avrupa'dan önemli talipleri olan Marcao'nun Brezilya Milli Takımına davet edilmesi halinde ise mevcut değerinin daha da artabileceği öngörülüyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlandı
        Haberler Spor Son dakika transfer haberleri | İşte Marcao'nun en ciddi talibi! Fransızlar resmi teklife hazırlanıyor
            SON DAKİKA