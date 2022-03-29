Son dakika transfer haberleri | İşte Marcao'nun en ciddi talibi! Fransızlar resmi teklife hazırlanıyor

Başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Campos'un Elmas'ın görevden ayrılması ile kulüpteki görevinin fiilen bitecek olmasına rağmen Marcao transferi için Galatasaray ve Monaco arasında köprü olacağı ifade ediliyor.

BONSERVİSİ NE KADAR OLACAK?

Galatasaray'ın Barcelona maçları sonrası bonservisi için kapıyı 25 milyon Euro'dan açmayı planladığı 25 yaşındaki Marcao için Monaco'nun belirlediği bonservis rakamının ise 15 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor.

Marcao'yu bir süredir takip eden Monaco kulübünün sezon sona ermeden Brezilyalı savunma oyuncusu için Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.