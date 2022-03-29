Son dakika transfer haberleri | İşte Marcao'nun en ciddi talibi! Fransızlar resmi teklife hazırlanıyor

Galatasaray'da bu sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen Marcao, birçok önemli kulübün transfer listesine girmiş durumda.
Sarı-Kırmızılı kulübün transferinden ciddi bir gelir elde etmeyi planladığı Brezilyalı savunma oyuncusunu bu sezon Avrupalı scoutlar birçok maçta canlı izlerken, Marcao'nun şu ana kadarki en ciddi talibi ise ortaya çıktı.
FRANSIZ EKİBİ SICAK BAKIYOR
Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos'un geçmişte sportif direktörlük görevi yaptığı ve ilişkilerinin bir hayli iyi olduğu Monaco'ya Marcao'yu önerdiği ve Fransız ekibinin de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.
Campos'un önerisi sonrası Marcao'yu yakından izleyen Monaco kulübü yetkililerinin özellikle Brezilyalı stoperin Barcelona maçlarında gösterdiği başarılı performanstan etkilendiği ve Galatasaray'a teklif yapma hazırlığı içine girdiği ortaya çıktı.
Başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Campos'un Elmas'ın görevden ayrılması ile kulüpteki görevinin fiilen bitecek olmasına rağmen Marcao transferi için Galatasaray ve Monaco arasında köprü olacağı ifade ediliyor.
BONSERVİSİ NE KADAR OLACAK?
Galatasaray'ın Barcelona maçları sonrası bonservisi için kapıyı 25 milyon Euro'dan açmayı planladığı 25 yaşındaki Marcao için Monaco'nun belirlediği bonservis rakamının ise 15 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor.
Marcao'yu bir süredir takip eden Monaco kulübünün sezon sona ermeden Brezilyalı savunma oyuncusu için Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.