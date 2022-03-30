Ay-Yıldızlılar Konya'daki dostluk maçında İtalya'ya mağlup oldu

2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden A Milli Takımımız, Konya'da İtalya ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.4.dakikada Enes'in pasına hareketlenen Cengiz Ünder, ceza sahası içinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. 9. dakikada Biraghi'nin sol kanattan ortasında Scamacca'nın bekletmenin vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
ALTAY'IN HATASI GOLLE SONUÇLANDI...
35. dakikada Biraghi'nin kullandığı serbest vuruşta Cristante kafayla topu ağlarımıza yolladı ve maçta skora denge geldi: 1-1. 38'de kaleci Altay Bayındır'ın kısa düşen şutunda topu önünde bulan Raspadori İtalya'yı 2-1 öne geçirdi. 45. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Donnarumma güçlükle kornere çeldi.
SERDAR DURSUN'UN GOLÜ YETERLİ OLMADI
Donnarumma 51'de ise Hakan'ın frikiğinde topu tokatladı. Raspadori 70'te savunmamızdan seken topu arka direkte tamamladı ve İtalya adına farkı ikiye çıkardı: 1-3. 83'te Çağlar'ın kornerden gelen toptaki kafa şutunu tamamlayan Serdar Dursun mücadelenin sonucunu tayin etti: 2-3.