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    Ay-Yıldızlılar Konya'daki dostluk maçında İtalya'ya mağlup oldu

    Milli Takımımız, İtalya karşısında 4. dakikada Cengiz ile üstünlüğü yakaladı. Rakibimiz Cristante ve Raspadori (2) ile skoru 3-1’e taşıdı. Serdar’ın 83’teki golü takımımıza yeterli olmadı.

    Millilerin nefesi yetmedi!

    2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden A Milli Takımımız, Konya'da İtalya ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.4.dakikada Enes'in pasına hareketlenen Cengiz Ünder, ceza sahası içinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. 9. dakikada Biraghi'nin sol kanattan ortasında Scamacca'nın bekletmenin vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



    ALTAY'IN HATASI GOLLE SONUÇLANDI...
    35. dakikada Biraghi'nin kullandığı serbest vuruşta Cristante kafayla topu ağlarımıza yolladı ve maçta skora denge geldi: 1-1. 38'de kaleci Altay Bayındır'ın kısa düşen şutunda topu önünde bulan Raspadori İtalya'yı 2-1 öne geçirdi. 45. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Donnarumma güçlükle kornere çeldi.



    SERDAR DURSUN'UN GOLÜ YETERLİ OLMADI
    Donnarumma 51'de ise Hakan'ın frikiğinde topu tokatladı. Raspadori 70'te savunmamızdan seken topu arka direkte tamamladı ve İtalya adına farkı ikiye çıkardı: 1-3. 83'te Çağlar'ın kornerden gelen toptaki kafa şutunu tamamlayan Serdar Dursun mücadelenin sonucunu tayin etti: 2-3.



        KUNTZ: İKİ YENİLGİDEN DERSLER ÇIKARACAĞIZ
        Stefan Kuntz, "Portekiz ve İtalya maçlarında eksiklerimizi gördük. Bu iki yenilgiden dersler çıkaracağız" dedi. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya karşısında bireysel hatalar sebebiyle mağlup olduklarını söyledi. Takım olarak geliştirmeleri gereken yerleri gördüklerini söyleyen Alman teknik adam, "Portekiz ve İtalya bizden yüksek seviyedeler. Bu iki yenilgiden dersler çıkaracağız" dedi.



        MANCİNİ: TÜRKİYE NEDEN OLMASIN?
        Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan İtalya'nın hocası Mancini, "Yeniden Türkiye'de çalışmak ister misiniz?" sorusuna "Neden olmasın" diyerek tekliflere açık kapı bıraktı. İtalya'nın Dünya Kupası vizesi alamaması sonrası görevinden ayrılma ihtimali bulunan Roberto Mancini, Türkiye maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında yer alan İtalyan teknik adam, "Yeniden Türkiye'de çalışmak ister misiniz?" sorusuna "Neden olmasın" yanıtını verdi. Mancini böylelikle Türkiye'den gelecek tekliflere açık kapı bırakmış oldu.



        PORTEKİZ BİLETİ KAPTI
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off yarı finalinde elendiği Portekiz, Kuzey Makedonya'yı 2-0 yendi. Dünya Kupası biletini cebine koydu.

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        Haberler Spor Ay-Yıldızlılar Konya'daki dostluk maçında İtalya'ya mağlup oldu
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