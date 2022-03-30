Ay-Yıldızlılar Konya'daki dostluk maçında İtalya'ya mağlup oldu





KUNTZ: İKİ YENİLGİDEN DERSLER ÇIKARACAĞIZ

Stefan Kuntz, "Portekiz ve İtalya maçlarında eksiklerimizi gördük. Bu iki yenilgiden dersler çıkaracağız" dedi. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya karşısında bireysel hatalar sebebiyle mağlup olduklarını söyledi. Takım olarak geliştirmeleri gereken yerleri gördüklerini söyleyen Alman teknik adam, "Portekiz ve İtalya bizden yüksek seviyedeler. Bu iki yenilgiden dersler çıkaracağız" dedi.