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    Larin ve Atiba tarih yazdılar! 36 yıl sonra bir ilk yaşandı

    Jamaika’yı 4-0 yenerek 36 yıl sonra Dünya Kupası fina-l lerine giden Kanada’nın ilk golü Larin’den geldi. 39 yaşındaki Atiba ise bu maçın 62. dakikasında oyuna girdi.

    Larin ve Atiba tarih yazdılar

    Beşiktaş'ın 2 önemli oyuncusu Atiba ve Larin Kanada Milli Takım forması altında tarih yazdı. 2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika Elemeleri'nde Kanada, konuk ettiği Jamaika'yı 4-0 yenerek 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Kanada'nın galibiyet gollerini 13'te Cyle Larin, 44'de Tajon Buchanan, 82'de Junior Hoilett ve 88'de Adrian Mariappa kendi kalesine attı. Kanada'da Beşiktaş'ın yıldızlarından Cyle Larin, ülkesinin ilk golünü atarken 62'de yerini Lucas Cavallini'ye bıraktı. 39 yaşındaki Atiba Hutchinson ise yedek başladığı maçta 62'de Doneil Henry'nin yerine oyuna girdi. Kanada'nın 26 yaşındaki golcüsü Cyle Larin, eleme maçlarında çıktığı 15 maçta 13 gol atarak ülkesinin başarısında büyük rol oynadı.

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    Haberler Spor Larin ve Atiba tarih yazdılar! 36 yıl sonra bir ilk yaşandı
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