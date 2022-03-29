Yılmaz Vural açtı ağzını yumdu gözünü! Büyük kulüplerin yabancı hoca tercihlerini yerden yere vurdu

Türk futbolunun tecrübeli çalıştırıcısı Yılmaz Vural, büyük kulüplerin yabancı teknik direktör tercihlerini eleştirerek "Senin elinde 36 yıldır aralıksız çalışan bir adam var. Bu ülkenin en çok resmi maç yöneten ikinci antrenörüyüm. 774 tane. Ben mahalle takımı yönetmedim. Ben de yabancı dil biliyorum." dedi. Vural şu ifadeleri kullandı: Löw, 20 milyonluk bütçe istemiş. Bunları sağlarsanız, sistemi düzgün hale getirirseniz bunun başında Yılmaz da olsa Löw de olsa aynı başarıyı elde edebilir. Bir Türk vatandaşı olarak Almanya'da Löw'den daha çok eğitim aldım. Bir de üniversitesini bitirdim. Löw onu bitirmedi sanırım. Bitirdiyse özür diliyorum kendisinden. Bazen benim de Alman pasaportum var diye ironi yapıyoruz. Ne olacak yani? İsmimiz Yılmaz diye mi! Beşiktaş'a Valerien Ismael geldi. Nasıl geldi, kim getirdi? Olduğu yerlerdeki başarısı ne? Türkiye'yi ne kadar tanıyor? Hangi gerekçeler ve kriterlere bakılarak buraya getiriliyor bilemiyorum. Yabancı hoca getirildi de ne oldu? Galatasaray hala düşme potasında. Neymiş, Guardiola'nın yardımcısıymış. Guardiola'nın kendisi değil ki." Ligdeki şampiyonluk mücadelesine de değinen Yılmaz Vural, "Trabzonspor şampiyon oldu tabii. Futbolda top yuvarlaklığını göstermezse açık ara şampiyon oldular. Tebrik ediyorum kendilerini. İyi oldu, zamanlı oldu. Trabzonspor yaptığı doğruların karşılığını aldı" dedi.

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