Fatih Terim sonrası göreve gelen İspanyol hoca Torrent'in Galatasaray kariyerinde tehlike çanları çalmaya başladı

Başkan Burak Elmas'ın mali olağan genel kurulda idari yönden ibra edilmemesi sonrası 1 ay içinde seçime gitmesi beklenen Galatasaray'da Elmas tarafından göreve getirilen teknik direktör Domenec Torrent'in durumu tartışma yaratıyor. Sarı-Kırmızılılar'da başkanlık koltuğu için şu ana dek 3 aday ön plana çıkarken, bu 3 ismin tamamının İspanyol hoca ile çalışmayı düşünmediği ifade ediliyor. Tüzük gereği ibra edilmediği için önümüzdeki seçimde Burak Elmas aday olamayacak. Galatasaray'da önümüzdeki seçimde adı adaylık için geçen isimlerden olan Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün planları içerisinde İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile devam etmek olmadığı belirtiliyor. Önümüzdeki sezon için Galatasaray'dan 1.5 milyon Euro kazanacak olan tecrübeli çalıştırıcı ile yeni seçilecek olan yönetimin masaya oturup uygun bir rakama tazminat sorununu çözmeye çalışması bekleniyor... İspanyol teknik adam, Galatasaray'ın başında çıktığı 12 maça 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. 1.00 puan ortalaması ile beklentilerin bir hayli altında kaldı. Torrent için kendisini göreve getiren başkan Burak Elmas'ı ibra edilmemesi sonrası tehlike çanları daha hızla çalmaya başladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN