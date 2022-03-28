Galatasaray'da Domenec Torrent'e büyük şok! Hiçbirinin planlarında yok

Başkan Burak Elmas'ın mali olağan genel kurulda idari yönden ibra edilmemesi sonrası 1 ay içinde seçime gitmesi beklenen Galatasaray'da Elmas tarafından göreve getirilen teknik direktör Domenec Torrent'in durumu tartışma yaratıyor. Sarı-Kırmızılılar'da başkanlık koltuğu için şu ana dek 5 aday ön plana çıkarken, bu 5 ismin tamamının Torrent ile çalışmayı düşünmediği ifade ediliyor.
Galatasaray'da cumartesi günü başlayan ve pazar sabahı sona eren olağan mali genel kurul, Sarı-Kırmızılı kulüpte taşları yerinden oynattı. Başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibrasızlığı ile sonuçlanan mali genel kurul neticesinde Sarı-Kırmızılılar'da başkan Burak Elmas tüzük gereği seçim kararı alınacağını ve bu hafta içinde gerekli işlemlerin başlayacağını ifade etti.
Tüzük gereği ibra edilmediği için önümüzdeki seçimde Burak Elmas aday olamazken, en çok tartışılan konulardan biri de Elmas'ın ocak ayında göreve getirdiği teknik direktör Domenec Torrent'in takımdaki geleceği oldu.