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    • Spor
    • 28.03.2022 12:29
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    • 28.03.2022 12:29
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    Galatasaray'da Domenec Torrent'e büyük şok! Hiçbirinin planlarında yok

    Galatasaray'ın İspanyol Teknik Direktörü Domenec Torrent, mali olağan genel kurul sonrası büyük şok yaşıyor. Galatasaray'da önümüzdeki seçimde adı adaylık için geçen isimlerden olan Ünal Aysal, Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Abdurrahim Albayrak'ın planları içerisinde Domenec Torrent ile devam etmek olmadığı belirtiliyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Domenec Torrent’e büyük şok!

    Başkan Burak Elmas'ın mali olağan genel kurulda idari yönden ibra edilmemesi sonrası 1 ay içinde seçime gitmesi beklenen Galatasaray'da Elmas tarafından göreve getirilen teknik direktör Domenec Torrent'in durumu tartışma yaratıyor. Sarı-Kırmızılılar'da başkanlık koltuğu için şu ana dek 5 aday ön plana çıkarken, bu 5 ismin tamamının Torrent ile çalışmayı düşünmediği ifade ediliyor.

    Galatasaray'da cumartesi günü başlayan ve pazar sabahı sona eren olağan mali genel kurul, Sarı-Kırmızılı kulüpte taşları yerinden oynattı. Başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibrasızlığı ile sonuçlanan mali genel kurul neticesinde Sarı-Kırmızılılar'da başkan Burak Elmas tüzük gereği seçim kararı alınacağını ve bu hafta içinde gerekli işlemlerin başlayacağını ifade etti.

    Tüzük gereği ibra edilmediği için önümüzdeki seçimde Burak Elmas aday olamazken, en çok tartışılan konulardan biri de Elmas'ın ocak ayında göreve getirdiği teknik direktör Domenec Torrent'in takımdaki geleceği oldu.


        BAŞKAN ADAYLARI TORRENT'İ İSTEMİYOR
        Burak Elmas'ın bizzat Pep Guardiola'nın önerisiyle göreve getirdiği Katalan teknik adamın, Elmas'ın başkanlığı bırakması ile Galatasaray'da kalmasının çok zor olduğu öğrenildi. Galatasaray'da önümüzdeki seçimde adı adaylık için geçen isimlerden olan Ünal Aysal, Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Abdurrahim Albayrak'ın planları içerisinde Domenec Torrent ile devam etmek olmadığı belirtiliyor.

        Sarı-Kırmızılı kulüpte adaylık için ismi ön plana çıkan 5 ismin de yola devam etme fikrine sıcak bakmadığı Domenec Torrent'in Galatasaray'daki görevinin sezon sonu sona ermesine artık neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

        Galatasaray'da başkan adı başkan adaylığı için geçen isimlerden Ünal Aysal ve Eşref Hamamcıoğlu'nun kariyerli yabancı hocalarla çalışmayı düşündüğü, Dursun Özbek, Metin Öztürkt ve Abdurrahim Albayrak'ın ise tercihinin yerli hocadan yana olabileceği ifade ediliyor.

        Önümüzdeki sezon için Galatasaray'dan 1.5 milyon Euro kazanacak olan Domenec Torrent ile yeni seçilecek olan yönetimin masaya oturup uygun bir rakama tazminat sorununu çözmeye çalışması bekleniyor.

        Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında çıktığı 12 maça 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. 1.00 puan ortalaması ile beklentilerin bir hayli altında kaldı. Torrent için kendisini göreve getiren Burak Elmas'ı ibra edilmemesi sonrası tehlike çanları daha hızla çalmaya başladı.

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