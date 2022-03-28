Galatasaray'da Domenec Torrent'e büyük şok! Hiçbirinin planlarında yok



BAŞKAN ADAYLARI TORRENT'İ İSTEMİYOR

Burak Elmas'ın bizzat Pep Guardiola'nın önerisiyle göreve getirdiği Katalan teknik adamın, Elmas'ın başkanlığı bırakması ile Galatasaray'da kalmasının çok zor olduğu öğrenildi. Galatasaray'da önümüzdeki seçimde adı adaylık için geçen isimlerden olan Ünal Aysal, Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Abdurrahim Albayrak'ın planları içerisinde Domenec Torrent ile devam etmek olmadığı belirtiliyor.

Sarı-Kırmızılı kulüpte adaylık için ismi ön plana çıkan 5 ismin de yola devam etme fikrine sıcak bakmadığı Domenec Torrent'in Galatasaray'daki görevinin sezon sonu sona ermesine artık neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da başkan adı başkan adaylığı için geçen isimlerden Ünal Aysal ve Eşref Hamamcıoğlu'nun kariyerli yabancı hocalarla çalışmayı düşündüğü, Dursun Özbek, Metin Öztürkt ve Abdurrahim Albayrak'ın ise tercihinin yerli hocadan yana olabileceği ifade ediliyor.