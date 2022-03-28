Yeni sezonda takımın başına kariyerli bir teknik adamı getirmek isteyen Fenerbahçe Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw ile uzun bir süredir temas halindeydi. Bunun yanında Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile de görüşmelere devam ediliyor. Ancak Fenerbahçe'de önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli kurmaylar İtalya Milli Takım'ındaki görevinden ayrılmayı planlayan Roberto Mancini'yi de listesine dahil etti. Daha önce Galatasaray'da görev yapan, İtalya'yı EURO 2020 şampiyonluğuna taşıyan Mancini, İtalya Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanamayınca böyle bir karar aldı. Mancini bu kararından vazgeçmezse Sarı-Lacivertli kurmaylar kendisini ile temasa geçip şartlarını öğrenmeyi planlıyor. Yarın oynanacak Türkiye-İtalya hazırlık maçında İtalya'nın başında olacak olan Mancini ile Türkiye'de ilk temasın gerçekleşme ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Başkan Ali Koç'un böyle bir olası gelişmeye onay verdiği de belirtiliyor.
- Spor
- 28.03.2022 Gazete
Teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe'de flaş Mancini sürprizi
Teknik direktörlük görevi için Joachim Löw ve Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalya Milli Takımı'nı bırakması beklenen Mancini, bu kararından geri adım atmazsa kendisi ile hemen temasa geçilecek.
Yeni sezonda takımın başına kariyerli bir teknik adamı getirmek isteyen Fenerbahçe Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw ile uzun bir süredir temas halindeydi. Bunun yanında Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile de görüşmelere devam ediliyor. Ancak Fenerbahçe'de önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli kurmaylar İtalya Milli Takım'ındaki görevinden ayrılmayı planlayan Roberto Mancini'yi de listesine dahil etti. Daha önce Galatasaray'da görev yapan, İtalya'yı EURO 2020 şampiyonluğuna taşıyan Mancini, İtalya Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanamayınca böyle bir karar aldı. Mancini bu kararından vazgeçmezse Sarı-Lacivertli kurmaylar kendisini ile temasa geçip şartlarını öğrenmeyi planlıyor. Yarın oynanacak Türkiye-İtalya hazırlık maçında İtalya'nın başında olacak olan Mancini ile Türkiye'de ilk temasın gerçekleşme ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Başkan Ali Koç'un böyle bir olası gelişmeye onay verdiği de belirtiliyor.