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    • Spor
    • 28.03.2022 12:53
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    • 28.03.2022 12:56
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    Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ı geçmek üzere

    Bu sezonki performansıyla futbolseverlerin gönlünde taht kuran Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu rekora doğru hızla ilerliyor… Cimbom’un gözbebeği Fenerbahçe’nin kadro dışı kalan oyuncusu Ozan Tufan’ı geçmek üzere…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kerem, Ozan Tufan’ı geçmek üzere

    Son 5 sezon dikkate alındığında Türkiye'de yerli oyuncu statüsünde 50 maçın üzerinde oynayan tek oyuncu Fenerbahçe forması giyen tek isim Ozan Tufan'dı… Tecrübeli oyuncu geçen sezon tüm kulvarlarda 55 maçta forma giydi.

    Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu bu sezon istikrarıyla dikkatleri çekiyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan genç yıldız şimdiye kadar 52 karşılaşmada forma giydi. 4 maç daha oynarsa Ozan Tufan'ı geride bırakacak.

    Galatasaray'ın yıldızı, Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatya ve Altay maçlarında sahaya çıkarsa en istikrarlı futbolcu olacak.
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        Haberler Spor Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ı geçmek üzere
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