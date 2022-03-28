Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ı geçmek üzere

Son 5 sezon dikkate alındığında Türkiye'de yerli oyuncu statüsünde 50 maçın üzerinde oynayan tek oyuncu Fenerbahçe forması giyen tek isim Ozan Tufan'dı… Tecrübeli oyuncu geçen sezon tüm kulvarlarda 55 maçta forma giydi.
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu bu sezon istikrarıyla dikkatleri çekiyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan genç yıldız şimdiye kadar 52 karşılaşmada forma giydi. 4 maç daha oynarsa Ozan Tufan'ı geride bırakacak.
Galatasaray'ın yıldızı, Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatya ve Altay maçlarında sahaya çıkarsa en istikrarlı futbolcu olacak.