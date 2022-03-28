Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ı geçmek üzere

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu bu sezon istikrarıyla dikkatleri çekiyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan genç yıldız şimdiye kadar 52 karşılaşmada forma giydi. 4 maç daha oynarsa Ozan Tufan'ı geride bırakacak.