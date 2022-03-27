Galatasaray Mali Genel Kurul'da rakamları açıkladı! İsmail Çipe'nin ücreti taraftarı isyan ettirdi





9 MAÇTA OYNADI TAM 17 GOL YEDİ

Galatasaray'da geçmiş yönetimin sözleşmesini uzattığı İsmail Çipe'nin menajerine tam 360 bin lira ödendiği ortaya çıktı. 1 Kasım 2021 tarihinde Sarı-Kırmızılı takımla sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan İsmail bu sezon Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası forma şansı buldu. Ancak 27 yaşındaki kaleci performansıyla taraftarlara saç baş yoldurdu. Oynadığı 9 maçta kalesinde tam 17 gol gören İsmail Çipe yaptığı hatalarla Galatasaray'ın birçok maçta puan kaybetmesine neden oldu. Ve bir önceki yönetimin İsmail Çipe ile sözleşme uzatırken 360 bin lira menajerlik ücreti ödendiğinin ortaya çıkması sosyal medyada ortalığı karıştırdı.