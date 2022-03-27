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    Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Genel Kurul'a çarpıcı açıklamalar

    Gergin geçen genel kurulda üyelerin ağır eleştirilerine maruz aklan Başkan Elmas, “Benim mücadelem bir iktidar mücadelesi değil. Biz Galatasaray’ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz. Her türlü mücadeleye de hazırız” ifadesini kullandı.

    Kurtuluş mücadelesi veriyoruz

    Uzun süredir Galatasaray'da büyük merakla beklenen Mali Genel Kurul dün yapıldı. Üyelere bir konuşma yapan Başkan Burak Elmas çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Elmas'ın sözleri: "Dün evde otururken kendi iç muhasebemi yaptım. Ne söylersem Galatasaray'a faydalı olur? diye düşündüm."



    SİZLER ADINA GÖREV YAPIYORUM
    "Ben sizlerin arasından çıkmış, Galatasaray'ı çok seven bir arkadaşınızım. Bu görevi sizler adına yürütüyorum. Herkesi hedef tahtasına koyarak kulübü içinde bulunduğu durumdan çıkaramayız."



    G.SARAY BİR KULÜPTEN FAZLASI
    "Benim için Galatasaray bir kulüpten çok daha fazlası. Bir değerler bütünü. Maalesef bu değerler etrafında birleşemiyoruz. Günlük sonuçlar ve dedikodular ile bu kulübü asla bir yere getiremeyiz."



        HER TÜRLÜ MÜCADELE VERİYORUZ
        "Benim mücadelem kesinlikle bir iktidar mücadelesi değildir. Biz Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz. Her türlü mücadeleye hazırız. Galatasaray bizler bir değerler bütünüdür."



        HOCAM İÇİN YUMRUK VURDUM
        "Hocama TFF'de laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum. Her masaya kendim oturdum. Galatasaray adına bu kokuşmuş düzende en doğru karar vermesi için çabaladım."



        ÜYELERİN İLGİSİ BÜYÜK OLDU
        Galatasaray'da uzun süredir merakla beklenen Olağan Mali Genel Kurul'a üyelerin ilgisi yoğun oldu. 2500'e yakın üye, Sarı-Kırmızılı yönetimin geleceğini belirleyecek olan oylamaya katıldı. Oldukça oğun bir katılımla yapılan genel kurulda oylama sabaha kadar devam etti.



            G.SARAY'I GOMİS YÖNETEMEZ
            Abdurrahim Albayrak: "Bir Gomis tutturduk gidiyoruz. Burası G.Saray arkadaşlar. Bu kulübü Gomis yönetemez. Eski başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak yaptığı konuşmayla genel kurula damga vurdu. Albayrak, "Bir Gomis tutturduk gidiyoruz. Burası Galatasaray arkadaşlar. Bu kulübü Gomis yönetemez! Gomis'i hocamızın raporu olmadan göndermemiz mümkün değil. Gomis, 'Ben Galatasaray'ı şampiyon yaptım. Feghouli 3 milyon 850 bin alıyor. Ben 4 milyon istiyorum. Bu kulüpte en çok parayı ben alacağım' dedi. Tek başına şampiyon yapıyorsun da biz niye 30 futbolcuya para veriyoruz?' Bir futbolcu, Galatasaray'dan büyük değildir" ifadesini kullandı. Gomis ile ilgili Abdurrahim Albayrak'ın sözleri çok büyük bir tartışma yarattı.



            BURAK ELMAS VE EKİBİ HAFİF KALMIŞTIR!
            Eşref Hamamcıoğlu, "Sevgili Burak Elmas ve çalışma arkadaşları Galatasaray'ın yükünü kaldıramamışlardır, hafif kalmışlardır" dedi.



            BOLAYIR: GÖRDÜK NASIL ZIMBALADIĞINI!
            Turcan Bolayır, "Falcao sakat alındı. Havaya sıçrayamaz dediler. Hani golleri zımbalayacaktı. Nasıl zımbaladığını gördük" dedi.



                FATİH TERİM GELMEDİ
                G.Saray'ın eski teknik direktörü ve divan kurulu üyesi Fatih Terim, mali genel kurula katılmadı. Deneyimli teknik direktör, Burak Elmas'la görüşmesinin ardından 10 Ocak'ta görevinden istifa etmişti.

                EBRU KÖKSAL: G.SARAYLILIĞIMI ASKIYA ALDIM!
                Ebru Köksal, "Galatasaraylılığımı askıya aldım, askıya almayı düşünüyorum diyenler duyuyorum. Çok üzülüyorum" diye konuştu.

                CİTY'DEN NİĞDE'YE!
                Can Çobanoğlu, "Leipzig, M.City deyip Niğde Anadolu FK dersek ve o Niğde küme düşmeye oynuyorsa burada bir yanlış var!" diye konuştu.

                ÖZTÜRK: HİÇ SAĞLIKLI OLMAYACAK!
                Metin Öztürk, "Başkanı 5 dakikada, ibra edip etmemeyi, 15 saat konuşuyoruz. Ne sonuç çıkarsa çıksın sağlıklı olmayacak" dedi.

                ALİ KOÇ'TAN DOST OLMAZ!
                G.Saray kongre üyesi Mert Seyfi Çetinsavaş'ın, "Efsanemize 'Sicili bozuk' diyen adamdan G.Saray'a dost olmaz!" sözü sosyal medyayı salladı.

                BORÇ2.5 MİLYAR!
                G.Saray Başkan Yardımcısı Bikem Kanik, genel kurulda yaptığı açıklamada kulübün net borcunun 31 Aralık 2021 itibarıyla 2 milyar 561 milyon TL olduğunu açıkladı.

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                Haberler Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Genel Kurul'a çarpıcı açıklamalar
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