Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Genel Kurul'a çarpıcı açıklamalar

Uzun süredir Galatasaray'da büyük merakla beklenen Mali Genel Kurul dün yapıldı. Üyelere bir konuşma yapan Başkan Burak Elmas çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Elmas'ın sözleri: "Dün evde otururken kendi iç muhasebemi yaptım. Ne söylersem Galatasaray'a faydalı olur? diye düşündüm."
SİZLER ADINA GÖREV YAPIYORUM
"Ben sizlerin arasından çıkmış, Galatasaray'ı çok seven bir arkadaşınızım. Bu görevi sizler adına yürütüyorum. Herkesi hedef tahtasına koyarak kulübü içinde bulunduğu durumdan çıkaramayız."
G.SARAY BİR KULÜPTEN FAZLASI
"Benim için Galatasaray bir kulüpten çok daha fazlası. Bir değerler bütünü. Maalesef bu değerler etrafında birleşemiyoruz. Günlük sonuçlar ve dedikodular ile bu kulübü asla bir yere getiremeyiz."