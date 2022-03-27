Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Genel Kurul'a çarpıcı açıklamalar





G.SARAY'I GOMİS YÖNETEMEZ

Abdurrahim Albayrak: "Bir Gomis tutturduk gidiyoruz. Burası G.Saray arkadaşlar. Bu kulübü Gomis yönetemez. Eski başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak yaptığı konuşmayla genel kurula damga vurdu. Albayrak, "Bir Gomis tutturduk gidiyoruz. Burası Galatasaray arkadaşlar. Bu kulübü Gomis yönetemez! Gomis'i hocamızın raporu olmadan göndermemiz mümkün değil. Gomis, 'Ben Galatasaray'ı şampiyon yaptım. Feghouli 3 milyon 850 bin alıyor. Ben 4 milyon istiyorum. Bu kulüpte en çok parayı ben alacağım' dedi. Tek başına şampiyon yapıyorsun da biz niye 30 futbolcuya para veriyoruz?' Bir futbolcu, Galatasaray'dan büyük değildir" ifadesini kullandı. Gomis ile ilgili Abdurrahim Albayrak'ın sözleri çok büyük bir tartışma yarattı.