Galatasaray Mali Genel Kurul'da rakamları açıkladı taraftar isyan etti! İsmail Çipe’nin menajerine tam 360 bin lira...

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı başladı.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan kongrenin genel kurul divan başkanlığına Metin Sinan Aslan seçildi.
RAKAMLAR AÇIKLANDI TARAFTAR SAÇ BAŞ YOLDU
1 Kasım 2021 tarihinde Galatasaray'la sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan İsmail Çipe bu sezon Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası forma şansı buldu. Ancak 27 yaşındaki kaleci performansıyla taraftarlara saç baş yoldurdu.
Oynadığı 9 maçta kalesinde tam 17 gol gören İsmail Çipe yaptığı hatalarla Galatasaray'ın birçok maçta puan kaybetmesine neden oldu.