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    • Spor
    • 26.03.2022 13:27
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    • 26.03.2022 13:27
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    Galatasaray Mali Genel Kurul'da rakamları açıkladı taraftar isyan etti! İsmail Çipe’nin menajerine tam 360 bin lira...

    Galatasaray’da merakla beklenen Olağan Mali Genel Kurul başladı. Mali tabloları üyelere açıklayan Sarı-Kırmızılı yönetim, transferler ve futbolculara yapılan ödemeler konusunda da net bilgiler verdi. Açıklanan rakamlar arasında bir detay taraftarları adeta isyan noktasına getirdi. Galatasaray’da geçmiş yönetimin sözleşmesini uzattığı İsmail Çipe’nin menajerine tam 360 bin lira ödendiği ortaya çıktı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Genel Kurul’da isyan yaratan ödeme! Takvim Özel

    Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı başladı.

    Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan kongrenin genel kurul divan başkanlığına Metin Sinan Aslan seçildi.




    RAKAMLAR AÇIKLANDI TARAFTAR SAÇ BAŞ YOLDU
    1 Kasım 2021 tarihinde Galatasaray'la sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan İsmail Çipe bu sezon Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası forma şansı buldu. Ancak 27 yaşındaki kaleci performansıyla taraftarlara saç baş yoldurdu.


    Oynadığı 9 maçta kalesinde tam 17 gol gören İsmail Çipe yaptığı hatalarla Galatasaray'ın birçok maçta puan kaybetmesine neden oldu.


        Ve bir önceki yönetimin İsmail Çipe ile sözleşme uzatırken 360 bin lira menajerlik ücreti ödendiğinin ortaya çıkması sosyal medyada ortalığı karıştırdı.
        Ayrıca tecrübeli kaleciye bu sezon 1 milyon 400 bin lira, önümüzdeki sezon ise 2.5 milyon lira garanti ücret ödeneceği de açıklandı.



        Taraftarlar yapılan bu hamleye isyan bayrağı açarken, "Böyle yönetilen bir kulübün batmaması büyük bir başarı" ifadesini kullandı.



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