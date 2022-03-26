Galatasaray Mali Genel Kurul'da rakamları açıkladı taraftar isyan etti! İsmail Çipe’nin menajerine tam 360 bin lira...



Ve bir önceki yönetimin İsmail Çipe ile sözleşme uzatırken 360 bin lira menajerlik ücreti ödendiğinin ortaya çıkması sosyal medyada ortalığı karıştırdı.

Ayrıca tecrübeli kaleciye bu sezon 1 milyon 400 bin lira, önümüzdeki sezon ise 2.5 milyon lira garanti ücret ödeneceği de açıklandı.