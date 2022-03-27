A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan sosyal medya paylaşımı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekiple birçok başarıya imza atmak için sabırsızlandığını belirtti. Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile oynanan maçtan sonra kendisine olumlu ve olumsuz mesaj gönderenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Türkiye Milli Takımı'na gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyum. Bundan da önemlisi, sahip olduğumuz böylesine harika bir takımla ve siz taraftarlarımızla birlikte Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum."
MİLLİLER İTALYA'YA HAZIRLANIYOR
2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz'e elenmesinin ardından İtalya ile oynayacağı özel maç için Konya'ya gelen A Milli Futbol takımı dün ilk çalışmasını öğleden sonra gerçekleştirdi. Pazartesi gününe kadar hazırlıklarını Konyaspor Kayacık tesislerinde sürdürecek olan A Milliler son çalışmasının ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.