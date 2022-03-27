Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan sosyal medya paylaşımı

    Kuntz, “Milli Takım’a gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyum. Taraftarlarımızla birlikte birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

    Yeni başarılar için sabırsızım

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekiple birçok başarıya imza atmak için sabırsızlandığını belirtti. Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile oynanan maçtan sonra kendisine olumlu ve olumsuz mesaj gönderenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Türkiye Milli Takımı'na gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyum. Bundan da önemlisi, sahip olduğumuz böylesine harika bir takımla ve siz taraftarlarımızla birlikte Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum."



    MİLLİLER İTALYA'YA HAZIRLANIYOR
    2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz'e elenmesinin ardından İtalya ile oynayacağı özel maç için Konya'ya gelen A Milli Futbol takımı dün ilk çalışmasını öğleden sonra gerçekleştirdi. Pazartesi gününe kadar hazırlıklarını Konyaspor Kayacık tesislerinde sürdürecek olan A Milliler son çalışmasının ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Asgari ücrete ikinci zam
    Haberler Spor A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan sosyal medya paylaşımı
        SON DAKİKA