Portekiz'i elinden kaçıran Türk Milli Takımı sadece 1 kez Dünya Kupası’na gitmeyi garantiledi!





KRAL'DAN BURUK VEDA

Penaltı kaçırdığı Portekiz maçının ardından Milli Takım'a vedae den tecrübeli yıldız dün Ay-Yıldızlılar'ın Porto'daki kampından ayrıldı. Veda sırasındaç ok duygusal anlar yaşandı. Milli Takımımız'ın Portekiz ile oynadığı play-off karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısıyla Ay- Yıldızlı formaya veda ettiğini açıklayan Burak Yılmaz dün Porto'daki kamptan ayrıldı. Tecrübeli futbolcu, kamptan ayrılışı öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Stefan Kuntz ve teknik ekip üyeleri, takım arkadaşları ve personelle vedalaştı. Burak, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada Millî Takım'ın çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ifade ederek, ilerleyen dönemdeki UEFA Uluslar Ligi ve EURO 2024 Elemeleri'nde kendilerine başarılar diledi. Burak'ın veda sırasında çok duygusal anlar yaşadığı gözlendi.