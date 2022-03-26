Portekiz'i elinden kaçıran Türk Milli Takımı sadece 1 kez Dünya Kupası’na gitmeyi garantiledi!

Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası play-off'unda Portekiz'e deplasmanda 3-1 yenilerek büyük üzüntü yaşattı. Ay-Yıldızlılar'ın son dönemde Dünya Kupası elemelerinde aldığı sonuçlar gerçekten iç karartıcı... Tarihinde iki kez Dünya Kupası bileti alan Milliler, 20 yıldır turnuvaya hasret! 1954 ve 2002'de Dünya Kupası'nda boy gösteren Milli Takım, son katıldığı turnuvada Şenol Güneş yönetiminde 3.'lük elde etmişti. 2002'deki tarihi başarıdan sonra 2006'da İsviçre'ye play-off'larda takıldık. 2010 elemelerinde ise ilk ikinin dışında kaldık. Türkiye, 2014'te Brezilya'da düzenlenen 20. Dünya Kupası'na, elemeleri geçemediği için katılma hakkı elde edemedi. Milliler, 2018'de Rusya'da organize edilen Dünya Kupası'na, elemelerde başarı sağlayamaması nedeniyle katılma hakkı kazanamadı. Böylece 1955'ten 2026'ya kadar 71 yılda sadece 1 kez Dünya Kupası görmüş olacağız.
AZİZLERİN YARDIMIYLA!
Portekiz'in Milli Takımımız karşısında aldığı 3-1'lik galibiyet ülke basınında geniş yankı buldu. Kaçan penaltıyı ön plana çıkaran Record "Bizi Tanrı kurtardı" manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı. A Bola gazetesi "Bütün azizlerin yardımıyla" ifadelerini kullandı. Bir diğer Portekiz gazetesi O Jogo ise, bir gol bir asist kaydeden Otavio'yu ön plana çıkararak "Makine Mühendisi" manşetini kullandı.
KRAL'DAN BURUK VEDA
Penaltı kaçırdığı Portekiz maçının ardından Milli Takım'a vedae den tecrübeli yıldız dün Ay-Yıldızlılar'ın Porto'daki kampından ayrıldı. Veda sırasındaç ok duygusal anlar yaşandı. Milli Takımımız'ın Portekiz ile oynadığı play-off karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısıyla Ay- Yıldızlı formaya veda ettiğini açıklayan Burak Yılmaz dün Porto'daki kamptan ayrıldı. Tecrübeli futbolcu, kamptan ayrılışı öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Stefan Kuntz ve teknik ekip üyeleri, takım arkadaşları ve personelle vedalaştı. Burak, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada Millî Takım'ın çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ifade ederek, ilerleyen dönemdeki UEFA Uluslar Ligi ve EURO 2024 Elemeleri'nde kendilerine başarılar diledi. Burak'ın veda sırasında çok duygusal anlar yaşadığı gözlendi.