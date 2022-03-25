A Milli Takım'ın Portekiz mağlubiyeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı sözler
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'le deplasmanda karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip rakibine 3-1 yenilerek final oynama şansını yitirdi. Karşılaşmaya Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı damga vururken spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
ERMAN TOROĞLU - BU HAMUR TUTAR
İlk 45 dakika Portekiz bizden çok üstün. Çok çabuk geri dönüyorlar özellikle de çabuk çıkıyorlar. Ve ilk yarı bitmeden 2-0 öne geçiyorlar. Biz ilk 20 dakika oyunu kontrol edip onlarını baskısını kıramıyoruz. Kafa kafaya oynayalım diyoruz ama oyunu bir türlü kopartamıyoruz.
Biz o golü bulduktan sonra, onlar da her türlü şeye hazırlıklı hale geliyorlar. Biz de kaybedeceğimiz bir maçı çevirmek istiyoruz. Nitekim çok güzel bir dakikada da penaltı kazanıyoruz. Penaltı kaçar mı, kaçar! Ama Burak penaltıyı çok kötü kullanıyor. Burak'ın o dakikada penaltı kaçırması fizik olarak güçlü ve hazır olmadığını gösteriyor.
Milli Takım'da görevini yapanlar da vardı, yapmayanlar da. Kuntz, oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. Nitekim, bu değişikliklerden sonra da Milli Takım daha başka bir havaya büründü. Bu şunu gösteriyordu, Kuntz daha henüz Milli Takım'a alışamadı. Zaman istiyor, bence o zamanı da tanımak lazım.