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    • Spor
    • 24.03.2022 21:09
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    • 24.03.2022 21:30
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    Portekiz Türkiye | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika haberleri...  A Milli Futbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Portekiz - Türkiye maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Haydi çocuklar!

    A Milli Futbol Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçıyla Portekiz ile 9. kez karşı karşıya gelecek.

    Porto'daki Dragao Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    PORTEKİZ TÜRKİYE | CANLI
    Portekiz - Türkiye maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.


    İLK 11'LER

    Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo

    Türkiye: Uğurcan, Ozan Kabak, Çağlar, Merih, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak.

    İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 8 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 6'sında ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı. 5'i resmi, 3'ü özel geride kalan 8 maçta Türkiye 8, Portekiz ise 16 gol attı.

    Türkiye, rakibi karşısındaki iki galibiyetini oynadığı ilk ve son maçta 3-1'lik sonuçlarla elde etti.

    İLK MAÇ 1955'TE
    Türkiye ve Portekiz ilk kez 18 Aralık 1955'te İstanbul İnönü Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi.

    Ay-yıldızlı ekip, bu maçı 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ve Nazmi Bilge'den geldi.

    SON MAÇ TÜRKİYE'NİN
    Ay-yıldızlı ekip, Portekiz ile oynadığı son maçı kazandı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da 2 Haziran 2012'de oynanan özel maçı Türkiye 3-1 kazandı.

    Milli takımın golleri Umut Bulut (2) ve Pepe'den (kendi kalesine) gelirken, Portekiz'in tek golünü Nani attı.

    Bu maçta kaleci Volkan Demirel, Cristiano Ronaldo'nun penaltısında gole izin vermemişti.

    Türkiye bu galibiyetle rakibi karşısındaki 6 maçlık yenilgi ve 4 maçlık gol atamama serisini de bitirmişti.
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