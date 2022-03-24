Portekiz Türkiye | CANLI ANLATIM İZLE

A Milli Futbol Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçıyla Portekiz ile 9. kez karşı karşıya gelecek.

Porto'daki Dragao Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

PORTEKİZ TÜRKİYE | CANLI

Portekiz - Türkiye maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.





İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo

Türkiye: Uğurcan, Ozan Kabak, Çağlar, Merih, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak.

İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 8 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 6'sında ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı. 5'i resmi, 3'ü özel geride kalan 8 maçta Türkiye 8, Portekiz ise 16 gol attı.