Galatasaray'da olaylı Mali Genel Kurul! "Masaya yumruk vurdum!" Mustafa Cengiz ve Burak Elmas ibra...

Toplantıda 4 farklı ibra oylaması gerçekleştiriliyor.

İlk olarak genel kurul divanının oluşturulduğu toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından 2021 yılının ilk 5 ayında görevde olan eski başkan merhum Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu için ibra oylaması yapıldı. Burak Elmas ve yönetimi için de mali ve idari ibra oylaması yapılacak. Elmas ibra edilirse görevine devam edecek, 'ibrasızlık' durumu ortaya çıkarsa erken seçim kararı alacak. Genel kurulda ilk olarak Mustafa Cengiz ve yönetimi üyelerinin oylarına sunuluyor.

Gece saatlerine kadar süren Genel Kurul'da Hayri Kozak tarafından verilen erteleme önergesi ise reddedildi. Saat 00.18'de Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda, oy verme işlemine geçildi.

Olaylı geçen Genel Kurul'da Burak Elmas kapanış konuşmasını yapmak için kürsüye çıktı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün yıllık olağan mali genel kurulunda üyelerin verdiği her türlü karara saygılı olacaklarını söyledi.

Elmas, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan kongrede üyelerin eleştirilerinden sonra kürsüye çıktı.

Galatasaray'ı birleştirme çabalarının istedikleri gibi ilerlememesinden dolayı üzgün olduğunu anlatan Elmas, "Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesi dediğim mücadelenin farkında olunmadığı için çok üzgünüm. Kişisel nefretlerin, intikam hedeflerinin Galatasaray değerlerini bir kenara bırakma sebebi olduğu için çok üzgünüm. Ancak umutluyum çünkü Galatasaray bu dönemlerden geçti. Çok konuşmayan, bağırmayan bir sessiz çoğunluk olduğu için umutluyum. Onların Galatasaray için en doğru kararı vereceğini bildiğim için umutluyum." diye konuştu.

Galatasaray'ın geleceğini düşünerek hareket ettiklerini vurgulayan Elmas, şunları kaydetti:

"Başkanlık, ne kadar tecrübeniz olursa olsun yapmadan öğreneceğiniz bir şey değil. Galatasaray'ın geleceği için anında çözülmesine inandığınız bazı konular var. Seçtiğiniz bazı kişilerle çalışamayacağınızı anladığınız bir ortam var. Bunları kısa sürede görüp, tecrübe ettim. Galatasaray için endişeliydim. Galatasaray'a hep hizmet etmeye çaba gösterdim. Böyle düşünürken, bazı genç arkadaşlarımın hayal kırıklığını görmek beni çok üzdü. Galatasaray için yapmak istediklerimi anlatırken, onlara çok ümit vermişim. İnanın bunları yapabileceğime inandığım için söyledim. Sizlere yalan söylemedim. Benim de hayal kırıklıklarım var ama pes etmedim, onları da çözmeye çalıştım."

"MASAYA YUMRUK VURDUM"

Türkiye Futbol Federasyonu ile olan ilişkilerine değinen Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de batmış bir spor sektörü var. Galatasaray banka onay vermezse tek kuruşunu ortak hesaptan çekemiyor. Herkesin bir fikri var. Yaptığın her şeye bir eleştiri var. Galatasaray sevgim sebebiyle bu yolda çok fazla yara aldım ve üzüldüm. Ama yürümeye devam ettim. Federasyon ile görüştükten sonra 'Anlatırsam yer yerinden oynar' sözünü niye dediğimi biliyor musunuz? Hocama iki maç daha az ceza versinler diye. Federasyon Başkanın odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum. Sorun çözülsün diye her masaya kendim oturdum. Galatasaray'ın haklarını savunduğum için vicdanım çok rahat. Türk futbolu batmış durumda. Sektörün en büyük gelir yaratıcısı ve taraftarı olan Fenerbahçe ve Galatasaray kasıtlı olarak birbirleriyle kavga ettirilerek, Türk futbolunu geri kalan yüzde 20 ile yönetme iradesi vardı. Bugün hala var. Zaten hepiniz resmi görüyorsunuz. Bu süreçte üzdüğüm arkadaşımız varsa şahsen çok üzgünüm ve kendilerinden özür diliyorum."

Burak Elmas, Galatasaray Kulübünde fark oluşturmak için başkanlık görevini üstlendiğini vurgulayarak, "Fark yaratmanın da çok zor bir dönemde aday olduğumu biliyorum. Arkadaşlarıma Galatasaray tarihinin en zor döneminde aday olduğumuzu, ilk mali genel kurulda aklanmamayla karşı karşıya kalabileceğimizi söyledim. Tekrar söylüyorum vicdanım rahat, sizlerin verdiği her türlü karara saygı duyuyorum. Ne sonuç çıkarsa çıksın Galatasaray değerlerini içimde taşımaya devam edeceğim. Benim Galatasaray'ım benimle yaşamaya devam edecek. Galatasaray için hiçbir zaman pes etmedim çünkü insan sevdiği için pes etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Elmas'ın konuşmasından sonra, genel kurulun bir başka gün tamamlanması için verilen önerge oy çokluğuyla reddedildi.

Toplam 2 bin 413 üyenin katıldığı ve 56 üyenin konuşma yaptığı kongrede daha sonra ibra oylamasına geçildi.

BURAK ELMAS SABAH SAATLERİNDE DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Benim mücadelem bir iktidar mücadelesi değil, biz Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz." dedi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan yıllık olağan mali genel kurulda konuşan Elmas, kulüpte 6 ay önce göreve geldiklerini hatırlatarak, "Birçok arkadaşım neler söylemem gerektiği konusunda tavsiyede bulundu. Dün akşam evde otururken, kendi iç muhasebemi yaptım. Bugün ne söylersem Galatasaray'a faydalı olur diye düşündüm. Sonuçta bu göreve sizler adına talip oldum ve sizler adına bir mücadele veriyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren bunun basit bir yönetim dönemi olmadığını söyledim. Bugün Galatasaray'ımız, yaklaşık faiziyle beraber 2,5 milyar lira borç servisi yapmak zorunda olan, bütün gelirleri ortak bir hesapta toparlanan, bankalar tarafından vergi ödemeleri kesildikten sonra kullandırılan, ciddi anlamda disiplinle yönetilmesi gereken, hiçbir popüler kararı kaldıramayacak mali bir yapıya sahip." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübünde 15 yıldır geciken bir kurumsallaşma hamlesi olduğunu aktaran Elmas, şunları kaydetti:

"Yapmak mecburiyetinde olduğumuz bir kurumsallaşma hamlesi var. Öncelikle birlikte hareket etme kabiliyetine sahip olmamız lazım. Bunu da samimiyetle söyledim. Galatasaray'ın bu duruma gelmesinde üye olarak aramızda katkısı olmayan yoktur. Hepimiz dönem dönem yanlışlar yaptık. Ancak bundan sonra yanlış yapma lüksümüz yok. Onun için birlik ve beraberlik adına dönemimizde elimizden gelen her türlü çabayı ben ve arkadaşlarım sonuna kadar gösterdik. Herkese el uzattık. Geldiğimiz noktada maalesef bu birleşme irademizin hala sonuç bulmadığını görüyorum. 'Bizim birleşmeye ihtiyacımız var.' diyenler bile bazen bu birleşmeye çok yara veren şeyler yapıyor. Bir sponsor geliyor, sponsora 'Bu yönetime çok destek veriyorsun, biraz bekle.' diyenler var. Kulübün içerisindeki kontratları yalan yanlış aktararak, medyada konuşulmasını sağlayanlar var."

"GALATASARAY ARTIK CAMBAZA BAKAMAZ"

Burak Elmas, Galatasaray'da birlikte hareket etmeleri gereken önemli bir süreci yaşadıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray'ın belki de tarihinin en zor olduğu döneminde, UEFA Finansal Fair Play kurallarının çok daha radikal bir şekilde değiştiği bir dönemde, yeni spor yasasının ciddi anlamda kulüplere yükümlülükler getireceği bir dönemde biz hala 'Cambaza bak' yapıyoruz. Galatasaray artık cambaza bakamaz. Bir karar vereceksiniz. Bu karar, bugünkü oylamadan farklı bir karar. Herkesi hedef tahtası yaparak, her olayı eleştirerek, ana konuların dışına çıkarak Galatasaray'ı içinde bulunduğu bu durumdan çıkaramayız. Galatasaray bir kulüpten çok fazlası, bir değerler bütünü. Şu anda gördüğüm resim, bu değer etrafında birleşemiyoruz. Değerlerden bahseden arkadaşlarımızın bazıları bu değerleri uygulamıyor. Bu değerleri kaybettiğimiz zaman her şeyimizi kaybederiz. Günlük sonuçlarla, dedikodularla bu kulübü bir yere götüremeyiz. Benim mücadelem bir iktidar mücadelesi değil, biz Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz. Galatasaray adına yapılacak her türlü mücadeleyi yapmaya hazırız. Çalışmak istiyoruz. Her gün içeride çıkan bir dedikoduyla, bir arkadaşlarımızın hedefe koyulmasıyla, normalde konuşulmaması gereken konunun camianın en önemli konusu olmasıyla uğraşmak istemiyoruz."