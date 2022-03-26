Galatasaray'da Beka Beka gerçekleri! Transferi neden bitirilemedi?

Galatasaray'dan olumlu yanıt alamayan Beka Beka'nın Başakşehir ile yaptığı görüşmelerin ise pozitif bir şekilde ilerlediği ve 20 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar Turuncu-Lacivertli kulübün formasını giymeye yakın olduğu belirtiliyor.

Futbola Fransız ekibi Caen'in altyapısında başlayan ve yetiştiği kulüpte A Takıma çıktıktan sonra 2021 yazında 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Beka Beka, Fransa Ümit Milli Takımı formasını da giyiyor. 20 yaşında ve 1,78 boyunda olan Fransız orta saha Alexis Beka Beka geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor.