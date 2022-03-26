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    • 26.03.2022 14:04
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    • 26.03.2022 14:04
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    Galatasaray'da Beka Beka gerçekleri! Transferi neden bitirilemedi?

    Son dakika Galatasaray haberleri | Bir süredir ismi Galatasaray ile anılan geçtiğimiz günlerde de İstanbul'a gelen Fransız orta saha Alexis Beka Beka'nın sarı-kırmızılı ekip için değil, Başakşehir için geldiği ortaya çıktı. Galatasaray'ın transferde geri kalmasının nedeni de belli oldu.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel | Beka Beka gerçekleri! Transferi neden bitirilemedi?

    Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Alexis Beka Beka'nın önceki gün İstanbul'dan paylaşım yapmasıyla Fransız orta saha oyuncusunun Sarı-Kırmızılılar için Türkiye'ye geldiği düşünülse de 20 yaşındaki yıldız Başakşehir ile masaya oturmuştu. Cimbom'un ise Beka Beka transferinde geri planda kalmasının nedeni ortaya çıktı.

    FIFA'nın Rusya'da forma giyen yabancı futbolcuların sezon sonuna kadar bedelsiz bir şekilde başka bir ülkenin takımına imza atabileceğini duyurması sonrası Türkiye'de transferi en çok konuşulan isim Lokomotiv Moskova forması giyen Alexis Beka Beka olmuştu.

    Galatasaray'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynadığı maçlarda iyi bir performans gösteren ve Sarı-Kırmızılılar'ın dikkatini çeken Beka Beka'nın önceki gün İstanbul'dan bir paylaşım yapması sonrası ise Fransız orta saha oyuncusunun Cimbom'la görüşmek için Türkiye'ye geldiği düşünülmüştü.

        Ancak Beka Beka'da beklenilenin aksine bir durum ortaya çıktı ve 20 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun Süper Lig ekibi Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldiği anlaşıldı.

        Başakşehir'in resmen devreye girdiği Beka Beka transferine Galatasaray'ın da ilk etapta sıcak bakmasına rağmen, Sarı-Kırmızılılar'ın dolu olan 14 kişilik yabancı kontenjanı sebebiyle geri adım attığı öğrenildi.

        Alexis Beka Beka'nın ilk olarak Galatasaray'a önerilmesine rağmen Sarı-Kırmızılılar'ın yabancı kontenjanın dolu olmasından ötürü oyuncunun menajerine olumlu bir gedi dönüş yapamadığı, bunun üzerine ise Fransız orta saha için Başakşehir'in devreye girdiği ortaya çıktı.

        Galatasaray'dan olumlu yanıt alamayan Beka Beka'nın Başakşehir ile yaptığı görüşmelerin ise pozitif bir şekilde ilerlediği ve 20 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar Turuncu-Lacivertli kulübün formasını giymeye yakın olduğu belirtiliyor.

        Futbola Fransız ekibi Caen'in altyapısında başlayan ve yetiştiği kulüpte A Takıma çıktıktan sonra 2021 yazında 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Beka Beka, Fransa Ümit Milli Takımı formasını da giyiyor. 20 yaşında ve 1,78 boyunda olan Fransız orta saha Alexis Beka Beka geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor.

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