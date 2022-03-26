Galatasaray'da Beka Beka gerçekleri! Transferi neden bitirilemedi?

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Alexis Beka Beka'nın önceki gün İstanbul'dan paylaşım yapmasıyla Fransız orta saha oyuncusunun Sarı-Kırmızılılar için Türkiye'ye geldiği düşünülse de 20 yaşındaki yıldız Başakşehir ile masaya oturmuştu. Cimbom'un ise Beka Beka transferinde geri planda kalmasının nedeni ortaya çıktı.
FIFA'nın Rusya'da forma giyen yabancı futbolcuların sezon sonuna kadar bedelsiz bir şekilde başka bir ülkenin takımına imza atabileceğini duyurması sonrası Türkiye'de transferi en çok konuşulan isim Lokomotiv Moskova forması giyen Alexis Beka Beka olmuştu.
Galatasaray'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynadığı maçlarda iyi bir performans gösteren ve Sarı-Kırmızılılar'ın dikkatini çeken Beka Beka'nın önceki gün İstanbul'dan bir paylaşım yapması sonrası ise Fransız orta saha oyuncusunun Cimbom'la görüşmek için Türkiye'ye geldiği düşünülmüştü.