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    • Spor
    • 26.03.2022 14:48
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    • 26.03.2022 14:48
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    F2 Suudi Arabistan GP'sinde kaza yapan Cem Bölükbaşı'dan haber var! Beyin sarsıntısı geçirdi yarışamayacak! Son sağlık durumu...

    Formula 2'de mücadele eden 24 yaşındaki genç pilot Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci ayağı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenman seasında kaza yapmıştı. Duvara çarpan Cem Bölükbaşı'nın kazası sonrası seans durdurulmuş, Cem Bölükbaşı ise apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Kazadan sonra Twitter hesabından 'iyiyim' mesajını paylaşan Cem Bölükbaşı'nın son sağlık durumu hakkında haber var. Kaza sonrası beyin sarsıntısı geçiren Cem Bölükbaşı'nın Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yarışmayacağı öğrenildi. Ayrıca genç pilot yine Twitter hesabından açıklama yaptı. İşte haberin detayları...

    Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan Grand Prix’sinde yarışamayacak!

    F2 Suudi Arabistan GP'sinde kaza yapan Cem Bölükbaşı'dan haber var! Beyin sarsıntısı geçirdi yarışamayacak! Son sağlık durumu... 24 yaşındaki genç Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenman seasında yaptığı kazayla herkesi korkutmuştu. Kaza sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıkalamda iyi olduğu belirten Cem Bölükbaşı'nın son sağlık durumu hakkında net açıklama geldi. Bölükbaşı, Suudi Arabistan GP'de yarışamayacak. İşte haberin detayları...

    Formula 2'de mücadele eden milli pilotumuz Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında kaza yapmıştı. Cem, duvara çarpan aracından sağlıklı bir şekilde çıkmış, antrenman seansı kırmızı bayrakla durdurulmuştu.

    İLK KONTROLLER SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

    Aracından kendi başına çıkan ve tıbbi araca yürüyebilen Cem Bölükbaşı, kazadan kısa süre sonra sosyal medya hesabından 'İyiyim' şeklinde paylaşım yapıp gönüllere su serpmişti. Kazadan yaklaşık 2 saat sonra, Cem'in kontrol için hastaneye götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

        BEYİN SARSINTISI GEÇİRMİŞ

        Formula 2'den ve Cem'in takımı Charouz'dan bugün yapılan açıklamada kaza sonrası beyin sarsıntısı geçiren milli sporcumuzun geceyi hastanede geçirdiği ifade edildi.

        YARIŞTAN ÇEKİLDİ

        Formula 2, beyin sarsıntısı ve ileri düzey kontroller için geceyi hastanede geçiren Cem Bölükbaşı'nın yarışmaya uygun olmaması sebebiyle bugünkü sıralama turları, sprint yarışı ve yarınki ana yarıştan çekildiğini açıkladı.

        CEM'DEN AÇIKLAMA: TEDBİR AMAÇLI...

        Cem Bölükbaşı, sağlık durumu ila ilgili şu açıklamayı yaptı:

        Sağlık durumum iyi, herhangi bir sorunum yok. Tüm gerekli kontroller yapıldıktan sonra ve kazanın yapısı gereği tedbir amaçlı olarak bu hafta sonu Cidde yarışında yer alamayacağım açıklandı.

        Bir sonraki resmi test seanslarında Barselona'da takımımla buluşup aracıma tekrar binmeyi hevesle bekliyorum. Sezonun 3. yarışı Imola'ya kadar mental ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanıp Formula 2 şampiyonasına kaldığım yerden devam edeceğim. Her zaman yanımda olduğunuz için teşekkürler.

            İLK YARIŞINDA 15. OLMUŞTU

            Türkiye'yi bu sezon Formula 2'de temsil eden pilot Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk yarışına geçen hafta Bahreyn Grand Prix'inde çıktı. Cuma günü yapılan sıralama turlarında 20. sırayı alan Cem, cumartesi günü koşulan sprint yarışına 20. sıradan başlayıp 14. sıraya tırmanmış ve yarışı 14. bitirmişti.

            Pazar günü sonra yapılan ana yarışa yine 20. sırada başlayan milli sporcumuz, son bölümde bazı pilotların yarış dışı kalmasıyla mücadeleyi 15. sırada tamamlamıştı. Yarışta birinciliği Theo Pourchaire, ikinciliği Liam Lawson, üçüncülüğü ise Jüri Vips elde etmişti.

            TAKVİMİN EN HIZLI CADDE PİSTİ

            Formula 1 ve Formula 2 takvimine geçen yıl eklenen Cidde Pisti, 6.1 km uzunluğunda bir cadde pisti. Hızlı ve keskin virajları bulunan pistte geçen yılki yarışlarda da kazalar olmuş ve seanslar kırmızı bayrakla durdurulmuştu. Pistte kazaların çok sı olmasının sebebi, cadde pisti olduğu için kaçış alanlarının olmaması ve pist sınırlarını duvarların oluşturması.
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            Haberler Spor F2 Suudi Arabistan GP'sinde kaza yapan Cem Bölükbaşı'dan haber var! Beyin sarsıntısı geçirdi yarışamayacak! Son sağlık durumu...
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