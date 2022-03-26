F2 Suudi Arabistan GP'sinde kaza yapan Cem Bölükbaşı'dan haber var! Beyin sarsıntısı geçirdi yarışamayacak! Son sağlık durumu... 24 yaşındaki genç Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenman seasında yaptığı kazayla herkesi korkutmuştu. Kaza sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıkalamda iyi olduğu belirten Cem Bölükbaşı'nın son sağlık durumu hakkında net açıklama geldi. Bölükbaşı, Suudi Arabistan GP'de yarışamayacak. İşte haberin detayları...
Formula 2'de mücadele eden milli pilotumuz Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında kaza yapmıştı. Cem, duvara çarpan aracından sağlıklı bir şekilde çıkmış, antrenman seansı kırmızı bayrakla durdurulmuştu.
İLK KONTROLLER SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI
Aracından kendi başına çıkan ve tıbbi araca yürüyebilen Cem Bölükbaşı, kazadan kısa süre sonra sosyal medya hesabından 'İyiyim' şeklinde paylaşım yapıp gönüllere su serpmişti. Kazadan yaklaşık 2 saat sonra, Cem'in kontrol için hastaneye götürüldüğü ortaya çıkmıştı.