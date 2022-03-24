Galatasaray'da heyecanlandıran gelişme! Transfer listesindeki Beka Beka İstanbul'a geldi





Birçok takımın transfer listesinde yer alan Beka Beka bu sezon Lokomotiv formasıyla 17 maçta forma giydiği ve 3 asist yaptı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyla ilgili yaşanan gelişmeler Galatasaraylı taraftarları çok heyecanlandırdı.

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