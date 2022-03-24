Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.03.2022 15:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2022 15:35
    ABONE OL

    Galatasaray'da heyecanlandıran gelişme! Transfer listesindeki Beka Beka İstanbul'a geldi

    Son dakika Galatasaray haberleri | Geçtiğimiz sezon adı Galatasaray'la anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Beka Beka, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı ekibin yeniden transfer listesinde bulunduğu iddia edilen yıldız ismin İstanbul'da olması taraftarlar arasında heyecan yarattı.

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Özel | Heyecan yaratan gelişme! Listedeki isim geldi

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da çok flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde olduğu iddia edilen Lokomokiv Moskova'lı Alexis Beka Beka, İstanbul'a geldi.



    20 yaşındaki Fransız futbolcunun transfer amaçlı mı yoksa tatil için mi İstanbul'a geldiği henüz belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynadığı maçlarda gösterdiği müthiş performansla dikkatleri çeken Beka Beka yaşanan son gelişmelerin ardından Rusya'dan ayrılma kararı almıştı.



    Geçtiğimiz yıl Lokomotiv Moskova'nın 6 milyon Euro ödeyerek Fransız ekibi Caen'den transfer ettiği genç yıldız orta alanda 6 numara pozisyonunda görev yapıyor.



        Birçok takımın transfer listesinde yer alan Beka Beka bu sezon Lokomotiv formasıyla 17 maçta forma giydiği ve 3 asist yaptı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyla ilgili yaşanan gelişmeler Galatasaraylı taraftarları çok heyecanlandırdı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fenerbahçe’de şok karar! İki yıldız kadro dışı kaldı
        Haberler Spor Galatasaray'da heyecanlandıran gelişme! Transfer listesindeki Beka Beka İstanbul'a geldi
            SON DAKİKA