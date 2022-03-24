Galatasaray'da heyecanlandıran gelişme! Transfer listesindeki Beka Beka İstanbul'a geldi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da çok flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde olduğu iddia edilen Lokomokiv Moskova'lı Alexis Beka Beka, İstanbul'a geldi.
20 yaşındaki Fransız futbolcunun transfer amaçlı mı yoksa tatil için mi İstanbul'a geldiği henüz belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynadığı maçlarda gösterdiği müthiş performansla dikkatleri çeken Beka Beka yaşanan son gelişmelerin ardından Rusya'dan ayrılma kararı almıştı.
Geçtiğimiz yıl Lokomotiv Moskova'nın 6 milyon Euro ödeyerek Fransız ekibi Caen'den transfer ettiği genç yıldız orta alanda 6 numara pozisyonunda görev yapıyor.