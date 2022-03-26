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    • Spor
    • 26.03.2022 13:35
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    • 26.03.2022 13:39
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    Fenerbahçe Enis Bardhi için devrede! Menajeriyle ilk temas sağlandı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Bu sezon 3 kulvarda da hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezonun kadro planlamasına çevrildi. Gündeme birçok isim gelirken, sarı-lacivertliler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Levante'de forma giye Enis Bardhi ile Fenerbahçe yönetiminin temasa geçtiği belirtildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Fenerbahçe Enis Bardhi için devrede

    Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Gündeme son günlerde birçok isim gelirken sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

    Fenerbahçe'nin İspanya Ligi ekibi Levante'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Enis Bardhi'nin menajeri ile iletişime geçtiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncunun maliyeti ile ilgili bilgiler aldığı belirtildi.

    2017 yılında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Kuzey Makedonyalı yıldız, Macaristan Ligi ekibi Ujpest'ten Levante'ye transfer olmuştu... 26 yaşındaki orta saha oyuncusu La Liga'da son sırada bulunan ve büyük ihtimalle düşecek Levante'den ayrılmak istiyor.

        Fenerbahçe, Bardhi için yakın arkadaşları Vedat Muriqi ve Eljif Elmas ile de sürekli temas halinde olduğu bildirildi... Yıldız oyuncu bu sezon Levante formasıyla bu sezon 25 maçta 3 gol ve 2 asiste imza attı.

        Kuzey Makedonya Milli Takım formasıyla İtalya karşısında muhteşem bir futbol sergileyen Bardhi'yi Avrupa'nın önemli kulüplerinin de takip ettiği öğrenildi.

        Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan, 6 ve 8 numara oynayabilen Bardhi, milli forma altında 43 karşılaşmada 9 gol attı.


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