Fenerbahçe Enis Bardhi için devrede! Menajeriyle ilk temas sağlandı

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Gündeme son günlerde birçok isim gelirken sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
Fenerbahçe'nin İspanya Ligi ekibi Levante'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Enis Bardhi'nin menajeri ile iletişime geçtiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncunun maliyeti ile ilgili bilgiler aldığı belirtildi.
2017 yılında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Kuzey Makedonyalı yıldız, Macaristan Ligi ekibi Ujpest'ten Levante'ye transfer olmuştu... 26 yaşındaki orta saha oyuncusu La Liga'da son sırada bulunan ve büyük ihtimalle düşecek Levante'den ayrılmak istiyor.