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    Valerien Ismael ile anlaşan Beşiktaş transferde gözünü kararttı: Kartal'a süper golcü Daryl Dike

    Siyah-Beyazlılar, yeni hocasının raporuyla golcü arayışlarına başladı. Beşiktaş'ın hazırladığı listenin ilk sıralarında WBA'nın ABD'li golcüsü Daryl Dike yer alıyor.

    Kartal’a süper golcü Daryl Dike

    Teknik direktörlüğe Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş, transferde de atağa kalktı... Siyah-Beyazlılar'ın yeni teknik direktörünün yönetime transfer edilmesini istediği oyuncuları verdiği belirtildi.

    Bu isimlerin başında da bir önceki takımı West Bromwich Albion'da forma giyen ABD'li golcü Daryl Dike yer alıyor. 21 yaşındaki yıldız oyuncu için Beşiktaş Yönetimi'nin kiralama formülü düşündüğü öğrenildi.

    Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Dike'nin sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. MLS'te 35 maça çıkan genç santfror 18 gole imza atarken 4 de asist yaptı.
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        Haberler Spor Valerien Ismael ile anlaşan Beşiktaş transferde gözünü kararttı: Kartal'a süper golcü Daryl Dike
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