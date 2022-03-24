Son dakika: Burak Yılmaz, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı





Penaltı anıyla ilgili konuşan Burak Yılmaz, "Atamadım... Nasıl atamadım, hala şok içeresindeyim. Atamadım. Futbol bu. Futbolun belki de güzelliklerinden bir tanesi. Bizim için çok kötü ama Portekiz için güzelliklerinden bir tanesi. Ülkemizi üzdük, insanlarımızı üzdük. O yüzden kusura bakmasınlar. Penaltı olunca 'Kesin gol, 2-2 oldu' dedim. Sonrasını düşünmeye başladım. Kaçırmayı hiç düşünmedim. Kaçırınca da büyük hayal kırıklığı oldu. Özür dilerim. Ne söyleyebilirim yani. Bunla alakalı söyleyecek bir şey yok. Bu penaltıyı ömrüm boyunca her gece rüyamda atacağım ya da uyumadan önce... 3'lü 4'lü bakmamak lazım. Penaltı gol olsa 2-2 olacaktı, önümüze bakacaktık. Bocaladık belki ama 3'lüyü de yerine getirdik büyük çoğunluğunda. Bocalama olacaktır, Portekiz'le oynuyoruz sonuçta. Onların da oyun içinde üstünlüğü olacaktır. Bu maçı tamamen penaltıya bağlamak lazım. 2-2 olsa farklı bir senaryo olacaktı. 3'lü 4'lü değil, penaltı gol olsa farklı yere gidecekti." açıklamasını yaptı.