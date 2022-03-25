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    Kerem Aktürkoğlu'na dış basının ilgisi büyüyor

    Fransız L’Equipe gazetesi, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili haberinde genç yıldızın 9 aylıkken 1999’daki İzmit depreminde enkaz altından çıkarıldığını yazdı.

    Enkazdan çıkarılmış!

    Bu sezon hem Galatasaray hem de Milli Takım forması altında harika bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'na dış basının ilgisi büyüyor. Fransa'nın en önemli yayın organlarından biri olan L'Equipe, genç yıldızla ilgili geniş bir değerlendirme yazısı yayınlarken çok çarpıcı bir bilgiye yer verdi. Haberde, Kerem'in henüz 9 aylıkken 1999'daki İzmit depreminde enkaz altından çıkarıldığı belirtildi ve "Bu olay Aktürkoğlu ailesini çok mutlu etti" ifadesi kullanıldı. Genç futbolcuyla ilgili transfer iddialarına da yer veren L'Equipe, "Başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos, Kerem'in fiyatını 25 milyon Euro olarak belirledi. Ancak Galatasaray önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edemezse bu rakamın altına inmek zorunda kalabilirler" yorumunu yaptı.

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