Fransızlardan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü: Mucizenin adı...

Fransızlar'ın ünlü gazetesi, Galatasaray ile muhteşem bir sezon geçiren yıldız oyuncuya geniş yer ayırdı... Gazete, Portekiz karşısında Türk Milli Takımı'nın en önemli kozlarından birinin o olduğunu belirtti.
L'Equipe, Türk Milli Takımı'nın Portekiz ile oynayacağı kritik maç öncesinde, "Türkiye'nin Portekiz karşısındaki umudu Kerem Aktürkoğlu… Mucizenin adı Kerem Aktürkoğlu..." ifadelerine yer verdi.
Kerem Aktürkoğlu için, "1999 yılında İzmit'i yerle bir eden depremden sağ kurtulan sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Türk futbolunun en büyük vaatlerinden biri. Portekiz'i devirmeyi planlıyor" sözleri ise dikkat çekiydi.