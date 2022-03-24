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    • Spor
    • 24.03.2022 12:09
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    • 24.03.2022 12:09
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    Fransızlardan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü: Mucizenin adı...

    Son dakika Galatasaray haberleri | Bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerinin de ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu, Fransız gazetesine manşet oldu. Portekiz maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan övgüyle söz eden L'Equipe "Mucizenin adı Kerem Aktürkoğlu" manşetini attı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fransızlardan G.Saray’ın yıldızına övgü

    Fransızlar'ın ünlü gazetesi, Galatasaray ile muhteşem bir sezon geçiren yıldız oyuncuya geniş yer ayırdı... Gazete, Portekiz karşısında Türk Milli Takımı'nın en önemli kozlarından birinin o olduğunu belirtti.

    L'Equipe, Türk Milli Takımı'nın Portekiz ile oynayacağı kritik maç öncesinde, "Türkiye'nin Portekiz karşısındaki umudu Kerem Aktürkoğlu… Mucizenin adı Kerem Aktürkoğlu..." ifadelerine yer verdi.

    Kerem Aktürkoğlu için, "1999 yılında İzmit'i yerle bir eden depremden sağ kurtulan sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Türk futbolunun en büyük vaatlerinden biri. Portekiz'i devirmeyi planlıyor" sözleri ise dikkat çekiydi.

        Genç yıldız bu sezon gerek Süper Lig gerekse Avrupa'da ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmayı başardı. Onun için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girmiş durumda.

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