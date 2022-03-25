Fener’in iki ciğeri Crespo ve Zajc

Miguel Crespo-Miha Zajc ikilisi sarı-lacivertli takımın orta sahadaki en önemli savaşçısı oldu. Birlikte iyi bir uyum yakalayan Zajc ve Crespo ikilisi İsmail Kartal'ın da orta sahadaki vazgeçilmezleri oldu. Teknik direktör İsmail Kartal orta sahada iki 8 numarayla oynuyor. Zajc ve Crespo'nun Konyaspor maçında sergiledikleri ısı haritası da sarı lacivertli takımın orta sahası için ne kadar önemli olduklarını ortaya koyuyor. Bu iki futbolcu saha içerisinde takımın en fazla koşan isimlerden olmaları, savunmaya da yardım etmeleri nedeniyle İsmail Kartal onlardan vazgeçmiyor. İki futbolcu son oynanan 5 maçtaki koşu mesafeleri ortalama 24 km koşu mesafesine ulaştı. Orta sahada kilit rol üstlenen ikili rakibe karşı orta saha üstünlüğünün elde edilmesinde önemli rol oynuyorlar. Crespo son 5 maçta 2 asist yaparken, Zajc 2 gol 1 asistle skora katkı sağladı.