Fenerbahçe yönetiminden gündemi sarsan bir karar geldi! Mesut ve Ozan süresiz kadro dışı

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır." denildi. İki oyuncu ile iplerin Konyaspor maçının ardından koptuğu iddia edildi. Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan kaptan Mesut Özi, İsmail Kartal tarafından devre arasında oyundan alınmıştı.

DEVRE ARASINDA OLANLAR OLDU

Mesut Özil'in devre arasında hocasına sert bir çıkış yaptığı, Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' dediği ve kramponlarını fırlattığı iddia edildi. Ardından Ozan Tufan da İsmail Kartal'a "Hocam adaletli davranmıyorsun. Formayı herkese daha adaletli vermen gerek.' diyerek tepkisini koyduğu ifade ediliyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından her iki oyuncu kadro dışı bırakıldı. Kaptan Mesut Özil'in 2024, Ozan Tufan'ın ise 2023 yılının haziran ayına kadar Fenerbahçe ile sözleşmeleri bulunuyor. Gelişmelerin nasıl bir seyin izleyeceği ise merak konusu.

KRAMPON İDDİASI

Konya maçının devre arasında oyundan alınan Mesut'un Kartal'a bağırdıktan sonra kramponlarını fırlattığı iddia ediliyor.

VALENCIA İLE DOKTOR KRİZİ

Fenerbahçe'de önemli ve bir o kadar da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Kaptan Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının şoku yaşanırken takımda Enner Valencia ve Sosa ile de kriz yaşandığı ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Valencia, Konya maçı öncesinde antrenmanda sakatlık yaşadı. Bunun üzerine yanına sağlık ekibi geldi. Ancak Ekvador'lu oyuncu kulüp doktorunu sert bir şekilde azarladı. Bunun üzerine teknik direktör İsmail Kartal, Valencia'dan özür dilemesini istedi. Ancak Valencia özür dilemedi. Jose Sosa da Ekvador'lu oyuncuya destek oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından hem Valencia hem de Sosa Konya maçı kadrosuna alınmadılar.