Cimbom’un listesindeki Fransız yıldız İstanbul’a geldi:

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da dün çok flaş bir gelişme yaşandı. Uzun süredir Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Lokomokiv Moskova'nın ön liberosu Alexis Beka Beka, İstanbul'a geldi.

RUSYA'YA GERİ DÖNMEYECEK

20 yaşındaki Fransız futbolcunun Galatasaray yönetimiyle görüşme yapacağı öne sürülüyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynanan maçlarda gösterdiği müthiş performansla dikkatleri çeken Beka Beka yaşanan son gelişmelerin ardından Rusya'dan ayrılma kararı almıştı. Geçtiğimiz yıl Lokomotiv Moskova'nın 6 milyon Euro ödeyerek Fransız ekibi Caen'den transfer ettiği genç yıldız orta alanda 6 numara pozisyonunda görev yapıyor. Birçok takımın transfer listesinde yer alan Beka Beka bu sezon Lokomotiv formasıyla 17 maçta forma giydiği ve 3 asist yaptı. Genç futbolcunun Rusya'da yaşadığı sorunlar nedeniyle 4-5 takımın daha devrede olduğu ve kesin kararın sezon sonunda verileceği de gelen bilgiler arasında. UEFA ve FIFA'nın son aldığı kararla, Rusya'da oynayan futbolculara sözleşme fesih yolu açılmıştı.

4 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Lokomotiv Moskova ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alexis Beka Beka ilgili yaşanan gelişmeler Galatasaraylı taraftarları çok heyecanlandırdı. Sarı- Kırmızılı taraftarlar Lokomotiv maçları sonrası sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Fransız futbolcu için, "Tam bizim aradığımız isim" yorumlarını yapmıştı.