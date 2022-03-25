Buraya Katarmış!

Elveda hayaller!... Milli Takımımız, 2022 Katar Dünya Kupası play-off yarı final maçında Portekiz'e deplasmanda 3-1 yenilerek finallere katılma şansını kaybetti. Porto'daki maça ev sahibi ekip çok hızlı başladı.

PORTEKİZ ÇOK HIZLI BAŞLADI

15. dakikada Guerreiro'nun ceza sahası dışından şutunda yan direğe çarpan top, boşta kaldı. Otavio altı pas önünde buluştuğu topu ağlara gönderdi: 1-0. 27. dakikada Orkun Kökçü'nün yerden şutunu kaleci Diogo Costa soluna uzanıp köşeden kornere çeldi. 42. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Otavio'nun ceza sahasına yaptığı ortaya altı pas önünde kafayı vuran Diego Jota skoru 2-0'a getirdi.

VAR'DA İZLEDİ, PENALTI VERDİ

48. dakikada Bernardo vurdu, Uğurcan çıkardı. 66. dakikada Burak Yılmaz sahneye çıktı. Cengiz'in harika asistini gole çeviren tecrübeli yıldız farkı 1'e indirdi: 2-1. 75. dakikada Otavio'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti. 83. dakikada Enes Ünal ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Daniel Siebert'in pozisyon VAR ekranında izlemesi sonrası Milli Takımımız penaltı kazandı. Ancak Burak Yılmaz kötü bir vuruşla penaltıyı üstten dışarıya attı. 90+5. dakikada Nunes'in golü skoru belirledi: 3-1.

3'LÜ SAVUNMA ÇOK TARTIŞILDI!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri playoff yarı final maçında Portekiz ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un oyun sistemi ve tercihleri çok konuşuldu. Portekiz karşısına 3'lü savunma ile çıkan Alman teknik adam, Berkan Kutlu'ya da sol kanatta görev verdi. Galatasaray'ın genç yıldızı sol kanatta iyi bir performans sergileyemedi. Kararları sosyal medyada da çok tartışıldı.

APTALCA BİR GOL YEDİK

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "İkinci golü aptalca yedik. Bizim Portekiz'den daha fazla pozisyonumuz oldu" ifadelerini kullandı. Alman teknik adam, "İlk golden sonra değiştiğimizi düşünüyorum. Bazen şans

HAKAN: BİZ BİR AİLEYİZ

Hakan Çalhanoğlu kaçan penaltı ile ilgili, " Ben de diğer arkadaşlarım da kaçırabilirdik. Biz bir aileyiz. Önümüze bakmamız lazım" dedi.