Burak Yılmaz Portekiz karşısında penaltı kaçtı umutlar yarım kaldı

PORTEKİZ'E KARŞI BİR İLK!

2022 Dünya Kupası elemelerinde Portekiz deplasmanında en fazla toplam (12) ve isabetli şut (5) çeken takım Türkiye oldu. Bu istatistiklere rağmen maçı çevirmeyi başaramadık.

Penaltı atışlarındaki başarısı ile bilinen ve kariyerinde kullandığı son 17 penaltıyı gole çeviren Burak Yılmaz, Portekiz karşısında büyük bir talihsizlik yaşadı. Deneyimli oyuncu uzun bir süre sonra penaltı kaçırdı.

Portekiz karşısında çok kritik bir penaltı kaçıran Burak Yılmaz, maçtan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşları Burak'a moral vermeye çalıştı.