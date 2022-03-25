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    Burak Yılmaz Portekiz karşısında penaltı kaçtı umutlar yarım kaldı

    Burak Portekiz'de 85'te penaltıyı dışarı attı, skoru eşitleme şansını kullanamadı. Dünya Kupası'na katılma umutlarımız sonlandı. Yıldız oyuncu maç sonu milli takımı bıraktı.

    Hayallerin yıkıldığı o an

    Portekiz'de Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı ile yıkıldık… Dünya Kupası'na katılma umutlarımızı yarıda bıraktık. Portekiz karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Milliler, Burak Yılmaz ile 65. dakikada farkı bire indirdi. Tecrübeli oyuncu maçtaki umutlarımızı diriltti.

    BURAK BU KEZ ATAMADI
    Attığı golle farkı bire indiren Burak, 85'te ise kazanılan penaltıda topu auta yolladı. Milli Takımımız güçlü rakibi karşısında skoru eşitleme şansını kaçırdı.

    84 MİLYON ADETA YIKILDI
    Kaçırdığı penaltı sonrası hem Burak hem de futbolcularımız adeta yıkıldı. 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hayallerimizin bitmesiyle 84 milyon düş kırıklığı yaşadı.

        MİLLİ TAKIMI BIRAKTI
        Portekiz'de dramatik bir şekilde penaltıyı kaçıran Burak Yılmaz, maç sonu çok üzgün olduğunu söyledi. 36 yaşındaki oyuncu basın toplantısında milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

        PORTEKİZ'E KARŞI BİR İLK!
        2022 Dünya Kupası elemelerinde Portekiz deplasmanında en fazla toplam (12) ve isabetli şut (5) çeken takım Türkiye oldu. Bu istatistiklere rağmen maçı çevirmeyi başaramadık.

        Penaltı atışlarındaki başarısı ile bilinen ve kariyerinde kullandığı son 17 penaltıyı gole çeviren Burak Yılmaz, Portekiz karşısında büyük bir talihsizlik yaşadı. Deneyimli oyuncu uzun bir süre sonra penaltı kaçırdı.

        Portekiz karşısında çok kritik bir penaltı kaçıran Burak Yılmaz, maçtan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşları Burak'a moral vermeye çalıştı.
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