Burak Yılmaz Portekiz karşısında penaltı kaçtı umutlar yarım kaldı

Portekiz'de Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı ile yıkıldık… Dünya Kupası'na katılma umutlarımızı yarıda bıraktık. Portekiz karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Milliler, Burak Yılmaz ile 65. dakikada farkı bire indirdi. Tecrübeli oyuncu maçtaki umutlarımızı diriltti.
BURAK BU KEZ ATAMADI
Attığı golle farkı bire indiren Burak, 85'te ise kazanılan penaltıda topu auta yolladı. Milli Takımımız güçlü rakibi karşısında skoru eşitleme şansını kaçırdı.
84 MİLYON ADETA YIKILDI
Kaçırdığı penaltı sonrası hem Burak hem de futbolcularımız adeta yıkıldı. 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hayallerimizin bitmesiyle 84 milyon düş kırıklığı yaşadı.