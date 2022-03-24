Torrent başarsızlığın kitabını yazıyor! Cocu'dan sonra en başarısız 2. isim oldu

Fatih Terim yönetiminde Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, Domenec Torrent döneminde de kötü gidişe dur diyemedi. İspanyol teknik adam, Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı 12 resmi maçta sadece 3 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 6 da yenilgi yaşadı. Torrent sadece 1,00 puan ortalaması tutturabilirken, Türk futbol tarihine de geçmeyi başardı. İspanyol hoca, 3 büyüklerde en az 10 maçta görev yapan teknik direktörler dikkate alındığında en kötü 2. performansı sergiledi. Listede Torrent'i geride bırakabilen tek isim Phillip Cocu oldu.
ZİRVEYE ÇIKABİLİR!
Ali Koç'un başkanlık koltuğundaki ilk sezonu olan 2018-19'da göreve getirdiği Hollandalı teknik adam 15 maçta sadece 3 galibiyet almış ve 0,93 puan ortalamasında kalmıştı. Ancak Domenec Torrent'in sezonun kalan bölümünde yaşanan sorunlara çözüm bulamaması halinde Phillip Cocu'dan zirveyi devralması yüksek bir ihtimal olarak gözüküyor.