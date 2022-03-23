Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mahamed Salah takımdan ayrılabilir: İşte yeni adresi

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah, futbolun son dönemine damga vuran isimlerden birisi oldu.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah, futbolun son dönemine damga vuran isimlerden birisi oldu.
İtalya'da çıkan haberlerle birlikte transfer piyasasını sallayacak bir gelişme duyuruldu.
RONALDO'NUN ESKİ TAKIMI TALİP OLDU
İtalyan basınına göre, Juventus'un Liverpool'un yıldız kanat oyuncusu Mohamed Salah ile ilgilendiği belirtildi. Haberde yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Torino ekibinin oyuncu için bilgi topladığı ve kısa süre içinde resmi teklif yapacağı iddia edildi.
Mohamed Salah'ın yıllık 12 milyon avroluk maaş talebi Torino ekibine geri adım attırsa da tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü.
İngiliz deviyle ile olan mevcut sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Mohamed Salah bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 36 maçta 28 gol ve 11 asist yaptı.