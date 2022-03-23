Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mahamed Salah takımdan ayrılabilir: İşte yeni adresi

Mohamed Salah'ın yıllık 12 milyon avroluk maaş talebi Torino ekibine geri adım attırsa da tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü.

İngiliz deviyle ile olan mevcut sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Mohamed Salah bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 36 maçta 28 gol ve 11 asist yaptı.