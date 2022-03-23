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    • Spor
    • 24.03.2022 00:25
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    • 24.03.2022 00:25
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    Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mahamed Salah takımdan ayrılabilir: İşte yeni adresi

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da oynayan Mısırlı golcü Mohamed Salah bu yaz takımdan ayrılabilir. Sözleşmesinin yenilenmesiyle ilgili negatif durumlar nedeniyle Liverpool'dan gitmeyi düşünen golcü isme Avrupa'nın dev kulübü talip oldu.

    Mahamed Salah takımdan ayrılabilir

    İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah, futbolun son dönemine damga vuran isimlerden birisi oldu.

    Liverpool formasıyla kariyerinin zirvesine ulaşan Salah, kimilerine göre artık Ronaldo ve Messi'den daha iyi bir futbolcu haline geldi. Yaklaşık 5 senedir Kırmızıların formasını giyen Salah, 2023 yılında sona erecek sözleşmesi nedeniyle yeni maceralara yelken açabilir.

    İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Liverpool ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinde teklif edilen yıllık ücretin çok daha fazlasını isteyen Salah için yeni bir talip doğdu.

        İtalya'da çıkan haberlerle birlikte transfer piyasasını sallayacak bir gelişme duyuruldu.

        RONALDO'NUN ESKİ TAKIMI TALİP OLDU
        İtalyan basınına göre, Juventus'un Liverpool'un yıldız kanat oyuncusu Mohamed Salah ile ilgilendiği belirtildi. Haberde yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Torino ekibinin oyuncu için bilgi topladığı ve kısa süre içinde resmi teklif yapacağı iddia edildi.

        Mohamed Salah'ın yıllık 12 milyon avroluk maaş talebi Torino ekibine geri adım attırsa da tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü.

        İngiliz deviyle ile olan mevcut sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Mohamed Salah bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 36 maçta 28 gol ve 11 asist yaptı.
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        İtirazın detayları ortaya çıktı
        Haberler Spor Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mahamed Salah takımdan ayrılabilir: İşte yeni adresi
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