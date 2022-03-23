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    • Spor
    • 23.03.2022 14:04
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    • 23.03.2022 14:04
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    Galatasaray'da Torrent tarihi tersten yazdı! Tek rakibi Cocu

    Son dakika Galatasaray haberleri! Galatasaray'daki kötü gidişe Fatih Terim'in yerine göreve başlayan Domenec Torrent de dur diyemedi. Listede Torrent’i geride bırakabilen tek isim Phillip Cocu oldu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Tek rakibi Cocu!

    Fatih Terim yönetiminde Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan ve Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, Domenec Torrent döneminde de kötü gidişe dur diyemedi. İspanyol hoca, Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı 12 resmi maçta sadece 3 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 6 da yenilgi yaşadı.


    Torrent sadece 1,00 puan ortalaması tutturabilirken, Türk futbol tarihine de geçmeyi başardı. İspanyol hoca, 3 büyüklerde en az 10 maçta görev yapan teknik direktörler dikkate alındığında en kötü 2. performansı sergiledi.



    Listede Torrent'i geride bırakabilen tek isim Phillip Cocu oldu. Ali Koç'un başkanlık koltuğundaki ilk sezonu olan 2018-19'da göreve getirdiği Hollandalı teknik adam 15 maçta sadece 3 galibiyet almış ve 0,93 puan ortalamasında kalmıştı.

    Ancak Torrent'in sezonun kalan bölümünde yaşanan sorunlara çözüm bulamaması halinde Cocu'dan zirveyi devralması yüksek bir ihtimal olarak gözüküyor.



        İşte 3 büyüklerin tarihinde en az 10 maçta görev yapan teknik direktörler ve en kötü puan ortalamaları:

        Phillip Cocu 2018-19 Fenerbahçe 0,93


        D.Torrent 2021-22 Galatasaray 1,00


        C.Prandelli 2014-15 Galatasaray 1,25
        Z.Zeman 1999-00 Fenerbahçe 1,27
        A.Avcı 2019-20 Beşiktaş 1,33
        B.Schuster 2010-11 Beşiktaş 1,44
        P.Csernai 1987-88 Fenerbahçe 1,55
        G.Hiddink 1990-91 Fenerbahçe 1,59
        C.Carvahal 2011-12 Beşiktaş 1,60
        V.Pereira 2021-22 Fenerbahçe 1,60

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