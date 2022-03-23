Galatasaray'da Torrent tarihi tersten yazdı! Tek rakibi Cocu

Fatih Terim yönetiminde Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan ve Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, Domenec Torrent döneminde de kötü gidişe dur diyemedi. İspanyol hoca, Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı 12 resmi maçta sadece 3 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 6 da yenilgi yaşadı.
Torrent sadece 1,00 puan ortalaması tutturabilirken, Türk futbol tarihine de geçmeyi başardı. İspanyol hoca, 3 büyüklerde en az 10 maçta görev yapan teknik direktörler dikkate alındığında en kötü 2. performansı sergiledi.
Listede Torrent'i geride bırakabilen tek isim Phillip Cocu oldu. Ali Koç'un başkanlık koltuğundaki ilk sezonu olan 2018-19'da göreve getirdiği Hollandalı teknik adam 15 maçta sadece 3 galibiyet almış ve 0,93 puan ortalamasında kalmıştı.
Ancak Torrent'in sezonun kalan bölümünde yaşanan sorunlara çözüm bulamaması halinde Cocu'dan zirveyi devralması yüksek bir ihtimal olarak gözüküyor.