Galatasaray'da Torrent tarihi tersten yazdı! Tek rakibi Cocu

Fatih Terim yönetiminde Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan ve Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, Domenec Torrent döneminde de kötü gidişe dur diyemedi. İspanyol hoca, Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı 12 resmi maçta sadece 3 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 6 da yenilgi yaşadı.