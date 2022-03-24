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    • Spor
    • 24.03.2022 23:09
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    • 24.03.2022 23:09
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    ⚽Türkiye Portekiz CANLI maç izle | TRT 1 canlı yayın izle kesintisiz HD | Maçın 11'leri...

    A Milli Takım'ımızın Katar öncesi Portekiz ile karşılaşacak. Bu akşam oynanacak Portekiz - Türkiye maçı'na Cristiano Ronaldo damga vurdu. Ünlü futbolcunu yer aldığı kadroya karşı 11'lerimi belli oldu. Zorlu mücadeleyi kazanan taraf, İtalya - Kuzey Makedonya galibiyle final yapacak. Taraftarlar Portekiz - Türkiye maçı bedava, şifresiz, donmadan canlı nasıl izlenir? sorusuna yanıt arıyor İşte Türkiye'nin Portekiz maçı 11'i ve Türkiye Portekiz CANLI maç izleme ekranı...

    TRT 1 canlı yayın izle kesintisiz HD

    A Milli Takımımız, bu akşam Portekiz'e konuk oluyor. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım, İtalya- K. Makedonya galibiyle final oynayacak. Nefes kesen Portekiz - Türkiye mücadelesi televizyon ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı naklen izlemek isteyen binlerce futbolsever araştırmalara koyuldu. Peki Portekiz - Türkiye maçı bedava, şifresiz, donmadan canlı nasıl izlenir? İşte Türkiye Portekiz CANLI maç izleme ekranı ve açın 11'leri...

    MAÇIN İLK 11'LERİ...

    👉Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo

    👉Türkiye: Uğurcan, Ozan Kabak, Merih, Çağlar, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak Yılmaz

    PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Portekiz - Türkiye maçı bugün (24 Mart Perşembe) saat 22:45'te oynanacak. Kritik müsabakayı TRT 1'den naklen izleyebilirsiniz.

    9. RANDEVU

    İki takım 5 resmi, 3 özel maç olmak üzere 8 maç yaptı. Türkiye 2 özel maç kazandı, diğerlerini ise Portekiz galip bitirdi. Milliler 8 gol atarken, 16 gol yedi.

    SANTOS TOPUN AĞZINDA

    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekiz, son maçında Sırbistan'a 2-1 mağlup olup grubu 2. sırada tamamlamıştı. Bu maç sonrası Teknik Direktör Fernando Santos eleştiri oklarının hedefinde olurken, 67 yaşındaki teknik adam yenilirse kovulacak.

        2012'DE GÜLDÜK

        A Milli Takım, en son 2012 yılında oynanan özel maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Milli takımın golleri Umut Bulut (2) ve Pepe'den (kendi kalesine) gelirken, Portekiz'in tek golünü Nani attı. Bu maçta Volkan Demirel, Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kurtarmıştı.

        Dünya Kupası play-off'unda 4 maç oynanacak. Portekiz-Türkiye dışında İtalya-K. Makedonya, İsveç-Çekya ve Galler- Avusturya karşılaşacak. Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın milli takımı men edildi ve Polonya direkt finale kaldı. Ukrayna-İskoçya maçı ise haziran ayına ertelendi. Dünya Kupası 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek.
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