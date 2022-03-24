⚽Türkiye Portekiz CANLI maç izle | TRT 1 canlı yayın izle kesintisiz HD | Maçın 11'leri...

A Milli Takımımız, bu akşam Portekiz'e konuk oluyor. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım, İtalya- K. Makedonya galibiyle final oynayacak. Nefes kesen Portekiz - Türkiye mücadelesi televizyon ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı naklen izlemek isteyen binlerce futbolsever araştırmalara koyuldu. Peki Portekiz - Türkiye maçı bedava, şifresiz, donmadan canlı nasıl izlenir? İşte Türkiye Portekiz CANLI maç izleme ekranı ve açın 11'leri...
MAÇIN İLK 11'LERİ...
👉Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo
👉Türkiye: Uğurcan, Ozan Kabak, Merih, Çağlar, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak Yılmaz
PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Portekiz - Türkiye maçı bugün (24 Mart Perşembe) saat 22:45'te oynanacak. Kritik müsabakayı TRT 1'den naklen izleyebilirsiniz.
9. RANDEVU
İki takım 5 resmi, 3 özel maç olmak üzere 8 maç yaptı. Türkiye 2 özel maç kazandı, diğerlerini ise Portekiz galip bitirdi. Milliler 8 gol atarken, 16 gol yedi.
SANTOS TOPUN AĞZINDA
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekiz, son maçında Sırbistan'a 2-1 mağlup olup grubu 2. sırada tamamlamıştı. Bu maç sonrası Teknik Direktör Fernando Santos eleştiri oklarının hedefinde olurken, 67 yaşındaki teknik adam yenilirse kovulacak.