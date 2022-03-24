⚽Türkiye Portekiz CANLI maç izle | TRT 1 canlı yayın izle kesintisiz HD | Maçın 11'leri...

2012'DE GÜLDÜK

A Milli Takım, en son 2012 yılında oynanan özel maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Milli takımın golleri Umut Bulut (2) ve Pepe'den (kendi kalesine) gelirken, Portekiz'in tek golünü Nani attı. Bu maçta Volkan Demirel, Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kurtarmıştı.

Dünya Kupası play-off'unda 4 maç oynanacak. Portekiz-Türkiye dışında İtalya-K. Makedonya, İsveç-Çekya ve Galler- Avusturya karşılaşacak. Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın milli takımı men edildi ve Polonya direkt finale kaldı. Ukrayna-İskoçya maçı ise haziran ayına ertelendi. Dünya Kupası 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek.