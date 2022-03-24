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    • Spor
    • 24.03.2022 16:22
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    • 24.03.2022 16:22
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    📡Portekiz Türkiye maçı TRT 1 güncel FREKANS bilgileri | 24 Mart 2022 TRT 1 güncel frekans AYARLA! Türksat 4A uydu frekans ayarı nasıl yapılır?

    Portekiz Türkiye maçına saatler kala son dakika duyurusu yapıldı. Buna göre TRT 1'den yayınlanacak Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı. Peki Türksat 4A uydu frekans ayarı nasıl yapılır? Uyduda TRT 1 frekansı nasıl ayarlanır? İşte Portekiz Türkiye maçı TRT 1 güncel FREKANS bilgileri, 24 Mart 2022 TRT 1 güncel frekans AYARLA!

    📡Portekiz Türkiye maçı TRT 1 güncel FREKANS bilgileri

    24 Mart 2022 TRT 1 güncel frekans bilgileri araştırılıyor. 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye Portekiz ile mücadele edecek. Porto'nun Dragao stadındaki maç saat 22:45'te başlayacak. Futbolseverler milli maçı sabırsızlıkla beklerken son dakika açıklama geldi. Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı. Maçı izlemek isteyenler TRT 1 güncel FREKANS bilgilerini merak ediyor. Peki Türksat 4A uydu frekans ayarı nasıl yapılır? İşte 24 Mart 2022 TRT 1 güncel frekans bilgileri...

    24 MART 2022 PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI FREKANS BİLGİLERİ

    TRT 1 tarafından yapılan son dakika açıklamada, 'Değerli izleyicilerimiz, TRT 1 maç yayınlarını Türkiye kapsama alanında daha kaliteli ve kesintisiz izlemek için lütfen frekans bilgilerinizi güncelleyin. İyi seyirler dileriz.' ifadelerine yer verildi.

    TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

    👉Uydu: Türksat 4A

    👉Frekans: 11794

    👉Polarizasyon: V (Dikey)

    👉Sembol Oranı: 30000

    👉FEC: 3/4

    PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Portekiz - Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

    A MİLLİ FUTBOL TAKIM PORTEKİZ MAÇI 11'LERİ

    KALE: Altay Bayındır, Sinan Bolat , Uğurcan Çakır

    SAVUNMA: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

    ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğu

    FORVET: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok

    İLK MİLLİ HEYECANI YAŞAYACAKLAR!

    Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok bu sezon gösterdikleri üstün performansın ardından ilk kez Stefan Kuntz tarafından A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosuna dahil edildi.

    PORTEKİZ'DE PEPE KADRODA YOK!

    Portekiz Milli Takımı'nda Covid-19 testi pozitif çıkan eski Beşiktaşlı yıldız Pepe, kadrodan çıkartıldı. Karantina altına alınan Pepe'nin yerine kadroya Tiago Djalo dahil edildi.

        PORTEKİZ'İN A MİLLİ TAKIM'IMIZ KARŞISINDAKİ KAMP KADROSU

        Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patricio (AS Roma)

        Defans: Cedric Soares (Arsenal FC), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting CP), Jose Fonte (Lille OSC), Tiago Djalo (Lille), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

        Orta Saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting CP), William Carvalho (Real Betis), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Otavio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City)

        Forvet: Joao Felix (Atlético Madrid), Andre Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valência), Rafael Leao (AC Milan)
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        Haberler Spor 📡Portekiz Türkiye maçı TRT 1 güncel FREKANS bilgileri | 24 Mart 2022 TRT 1 güncel frekans AYARLA! Türksat 4A uydu frekans ayarı nasıl yapılır?
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