📡Portekiz Türkiye maçı TRT 1 güncel FREKANS bilgileri | 24 Mart 2022 TRT 1 güncel frekans AYARLA! Türksat 4A uydu frekans ayarı nasıl yapılır?

24 Mart 2022 TRT 1 güncel frekans bilgileri araştırılıyor. 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye Portekiz ile mücadele edecek. Porto'nun Dragao stadındaki maç saat 22:45'te başlayacak. Futbolseverler milli maçı sabırsızlıkla beklerken son dakika açıklama geldi. Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı. Maçı izlemek isteyenler TRT 1 güncel FREKANS bilgilerini merak ediyor. Peki Türksat 4A uydu frekans ayarı nasıl yapılır? İşte 24 Mart 2022 TRT 1 güncel frekans bilgileri...
24 MART 2022 PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 tarafından yapılan son dakika açıklamada, 'Değerli izleyicilerimiz, TRT 1 maç yayınlarını Türkiye kapsama alanında daha kaliteli ve kesintisiz izlemek için lütfen frekans bilgilerinizi güncelleyin. İyi seyirler dileriz.' ifadelerine yer verildi.
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
👉Uydu: Türksat 4A
👉Frekans: 11794
👉Polarizasyon: V (Dikey)
👉Sembol Oranı: 30000
👉FEC: 3/4
PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Portekiz - Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIM PORTEKİZ MAÇI 11'LERİ
KALE: Altay Bayındır, Sinan Bolat , Uğurcan Çakır
SAVUNMA: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğu
FORVET: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok
İLK MİLLİ HEYECANI YAŞAYACAKLAR!
Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok bu sezon gösterdikleri üstün performansın ardından ilk kez Stefan Kuntz tarafından A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosuna dahil edildi.
PORTEKİZ'DE PEPE KADRODA YOK!
Portekiz Milli Takımı'nda Covid-19 testi pozitif çıkan eski Beşiktaşlı yıldız Pepe, kadrodan çıkartıldı. Karantina altına alınan Pepe'nin yerine kadroya Tiago Djalo dahil edildi.