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    • Spor
    • 24.03.2022 21:50
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    • 24.03.2022 21:50
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    Portekiz - Türkiye maçı şifreli mi, şifresiz mi? Portekiz - Türkiye maçı şifresiz CANLI izle | TRT 1 A Milli Takım maçı canlı yayın

    Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maç hakkında araştırmalara koyuldu. Porto'daki Dragao Stadı'nda oynanacak maç saat 22:45'te başlayacak. Peki Portekiz - Türkiye maçı şifreli mi, şifresiz mi? TRT 1 A Milli Takım maçı canlı yayın nasıl izlenir? İşte Portekiz - Türkiye maçı şifresiz CANLI izleme linki...

    Portekiz - Türkiye maçı şifreli mi, şifresiz mi? Portekiz - Türkiye maçı şifresiz CANLI izle | TRT 1 A Milli Takım maçı canlı yayın

    Portekiz - Türkiye maçı bugün oynanacak. Dünya Kupası elemeleri play-off turu maçında Portekiz'e konuk olan Türkiye'nin kadrosu belli oldu. Son dakika haberine göre maçın 11'leri belli oldu. Büyük mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen sporseverler maçın şifreli mi şifresiz mi olduğunu merak ediyor. İnternet arama motorlarında Portekiz - Türkiye maçı şifreli mi, şifresiz mi? sorusu araştırılıyor. Peki TRT 1 A Milli Takım maçı canlı yayın nasıl izlenir? İşte Portekiz - Türkiye maçı şifresiz CANLI izle...

    PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAYAYINLANACAK?

    Portekiz - Türkiye maçı bugün (24 Mart Perşembe) saat 22:45'te TRT 1'de yayınlanacak.

    MAÇIN 11'LERİ...

    KALE: Altay Bayındır, Sinan Bolat , Uğurcan Çakır

    SAVUNMA: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

    ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğu

    FORVET: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok

    PORTEKİZ'DE PEPE KADRODA YOK!

    Portekiz Milli Takımı'nda Covid-19 testi pozitif çıkan eski Beşiktaşlı yıldız Pepe, kadrodan çıkartıldı. Karantina altına alınan Pepe'nin yerine kadroya Tiago Djalo dahil edildi.

    PORTEKİZ'İN A MİLLİ TAKIM'IMIZ KARŞISINDAKİ KAMP KADROSU

    Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patricio (AS Roma)

    Defans: Cedric Soares (Arsenal FC), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting CP), Jose Fonte (Lille OSC), Tiago Djalo (Lille), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

        Orta Saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting CP), William Carvalho (Real Betis), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Otavio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City)

        Forvet: Joao Felix (Atlético Madrid), Andre Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valência), Rafael Leao (AC Milan)
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        Haberler Spor Portekiz - Türkiye maçı şifreli mi, şifresiz mi? Portekiz - Türkiye maçı şifresiz CANLI izle | TRT 1 A Milli Takım maçı canlı yayın
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